Закрытие бассейна в Н. Ломове оставило людей без тренировок и отдыха

17.05.2021 | 09:21

Жители Нижнего Ломова выразили недовольство закрытием бассейна «Волна». Работу учреждения приостановили после массового отравления детей хлором.

В воскресенье, 16 мая, в соцсетях распространилось видео, в котором представители местного молодежного объединения рассуждают о произошедшем. По их мнению, решение о приостановке работы бассейна не защитило граждан, а напротив, привело к ущемлению их прав - они лишились возможности отдыхать у воды.

«И это летом, в городе, где нет пляжей и общественных мест для купания. То есть, понимаете, наказали всех нас, а не бассейн и детско-юношескую спортивную школу. Видимо, мы это заслужили, заслужили своим молчанием... Мы же все молчали, когда видели, что в бассейне не все соответствует санитарным нормам», - поделился размышлениями представитель молодежной организации.

Спортсмены лишились возможности тренироваться, а посетители спортзала теперь вынуждены заниматься в местном ледовом дворце, «где в вечернее время яблоку негде упасть и собираются огромные очереди на тренажеры».

Отравление детей произошло 24 апреля. Во время групповых занятий тренер почувствовала запах хлора и обратилась к медикам. Врачи госпитализировали находившихся на тренировке юных пловцов. Всего пострадали 20 ребят в возрасте от 10 до 14 лет. Семерых детей доставили в Пензу, остальных лечили в Нижнеломовской межрайонной больнице.

Специалисты провели санитарно-эпидемиологическое расследование. Было выявлено превышение нормативов по содержанию хлора в воздухе. Деятельность бассейна приостановили на 90 суток, «поскольку менее строгий вид наказания не достигнет цели административного наказания, не обеспечит безопасность людей».

По факту отравления в «Волне» также возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Задержан подозреваемый - заместитель директора МБОУ ДО ДЮСШ Нижнеломовского района. По версии следствия, днем 24 апреля, находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, он влил в емкость фильтровального оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости, что привело к химической реакции и испарению хлора в воздух.