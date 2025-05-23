Общество

Ранние арбузы могут привести к отравлению нитратами

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Ранние арбузы могут быть опасны для здоровья. Об этом RT рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Виталий Наполов.

«Это не значит, что их нельзя покупать, если вы захотели полакомиться. Но не стоит есть несезонные арбузы в больших количествах», - предупредил биолог.

По его словам, такие плоды, скорее всего, выращивали в тепличных комплексах, внося много удобрений для стимуляции их роста и созревания.

«Это удобрения в первую очередь азотные - азот играет ключевую роль в формировании зеленой массы, что очень важно для арбузов и других бахчевых культур», - пояснил Виталий Наполов.

Биолог отметил: арбузы относятся к плодам, где азот накапливается в значительном объеме в виде нитратов. При попадании в организм человека они могут привести к интоксикации, вызвать расстройство пищеварения и рвоту. Поэтому майскими арбузами ни в коем случае нельзя угощать детей младше 3 лет, у которых нет ферментов для разложения нитратов.

«Сейчас не сезон для арбузов, он наступит значительно позже, в конце июля - августе», - предупредил эксперт.

Ранее врач предупредила об опасности ранней клубники: ягоды могут содержать антибиотики, применяемые для ускорения созревания.

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Источник — фото pxhere.com
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