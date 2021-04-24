В Пензенской области произошло массовое отравление детей

В Пензенской области произошло массовое отравление. 18 детей пострадали во время тренировки в бассейне «Волна» в Нижнем Ломове.
«По предварительной информации, 24 апреля в 16:00 во время групповых занятий тренер почувствовал запах хлора и принял решение о госпитализации в медицинский стационар находившихся на тренировке 18 несовершеннолетних в возрасте 10-12 лет», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Семерых детей доставили в Пензу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Остальных лечат в Нижнеломовской межрайонной больнице.
Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора начали проверку по факту произошедшего. На место выехал исполняющий обязанности Нижнеломовского межрайонного прокурора. Специалисты выяснят, как в учреждении оказывали услуги, и соответствует ли бассейн требованиям законодательства.
«В случае установления нарушений будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - резюмировала Светлана Артамонова.
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