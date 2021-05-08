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Глас народа

На улице Суворова в Пензе загорелись троллейбусные провода

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Утром в субботу, 8 мая, в Пензе случилось ЧП. Видео с места происшествия выложил в группе соцсети «ВКонтакте» очевидец.

На кадрах запечатлен стоящий троллейбус, сквозь токоприемники которого видна яркая и длительная вспышка элекропровода. В небо поднимается столб черного дыма.

Полыхание длится несколько секунд, после чего один провод перегорает и падает на землю. Искрение сразу исчезает.

«Ул. Суворова. Время 8:40», - обозначил автор видео время и места действия.

«Фейерверк в честь 9 Мая», «А говорили, не будет салюта», - пошутили пользователи Сети.

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Гость||

Контактная сеть нуждается в модернизации. Троллейбусное движение нужно развивать.

Гость||

Когда незаконно проданную троллейбусную инфраструктуру вернут в муниципальную собственность?

Гость||

Меркурий авто-9 Кривозубова прихватизировал все троллейбусную инфраструктуру не законно.

Гость||

ПАССАЖИРЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ БИЛЕТА ЗА ПРОЕЗД,А ЭТИ ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ ИДТИ НА ПОДДЕРЖКУ ТРОЛЛЕЙБУСОВ А НЕ В КАРМАН ВОДИТЕЛЯМ.

Гость||

08.05.2021 12:48|

Когда незаконно проданную троллейбусную инфраструктуру вернут в муниципальную собственность?

Когда курс власти поменяется на социалистическую собственность.

Гость||

Гость писал(a):

Контактная сеть нуждается в модернизации. Троллейбусное движение нужно развивать.
Вот очередной факт что от этого неандертальского вида транспорта нужно избавится!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Полыхание длится несколько секунд, после чего один провод перегорает и падает на землю. Искрение сразу исчезает.
Если бы на корпус упал была бы братская могила! Хотя на рогатых кроме кондутора и водителя никто не ездиет.

Гость||

Гость писал(a):

Когда незаконно проданную троллейбусную инфраструктуру вернут в муниципальную собственность?
Местная Грета Тумберг все глаголит! Закончи школу и ехай в ООН им рогатых в паривать!

Гость||

Как совпало: несколько секунд вспышки и всё снять успел! Перед этим подстроил все, чтобы троллейбусы уничтожить?

Гость||

Гость писал(a):

Вот очередной факт что от этого неандертальского вида транспорта нужно избавится!
Гость писал(a):
Если бы на корпус упал была бы братская могила! Хотя на рогатых кроме кондутора и водителя никто не ездиет.
Гость писал(a):
Местная Грета Тумберг все глаголит! Закончи школу и ехай в ООН им рогатых в паривать!
Дурачок возбудился.

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок возбудился.
Грета Тумберг, уймись! Тут не ООН. Иди в школу!

Гость||

Гость писал(a):

подстроил все, чтобы троллейбусы уничтожить
Именно так. Все действия пензенских властей последние 10 лет направлены на ликвидацию троллейбусного движения.

Гость||

Гость писал(a):

Кончай уже, дурачок
Да иди ты уже в школу!

Гость||

Гость писал(a):

Именно так. Все действия пензенских властей последние 10 лет направлены на ликвидацию троллейбусного движения.
Ахахахах, теперь еще винновных нашли)))))))) А не то что этими рогатыми никто не пользуется, они пустые ездиють

Гость||

Гость писал(a):

Ахахахах, теперь еще винновных нашли))))))))
Виновных список есть. Поимённый.

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Имя: Гость
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