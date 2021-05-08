На улице Суворова в Пензе загорелись троллейбусные провода

08.05.2021 | 12:22

Утром в субботу, 8 мая, в Пензе случилось ЧП. Видео с места происшествия выложил в группе соцсети «ВКонтакте» очевидец.

На кадрах запечатлен стоящий троллейбус, сквозь токоприемники которого видна яркая и длительная вспышка элекропровода. В небо поднимается столб черного дыма.

Полыхание длится несколько секунд, после чего один провод перегорает и падает на землю. Искрение сразу исчезает.

«Ул. Суворова. Время 8:40», - обозначил автор видео время и места действия.

«Фейерверк в честь 9 Мая», «А говорили, не будет салюта», - пошутили пользователи Сети.