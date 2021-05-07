У места сбора подростков в Кузнецке так и не поставили шлагбаум

07.05.2021 | 13:00

Жители Кузнецка возмущены отсутствием обещанного шлагбаума у ТЦ «Гулливер» на улице Белинского, где собираются местные подростки.

Горожане часто жалуются на юных хулиганов, облюбовавших парковку и сам торговый центр. Они сильно шумят, мусорят, неадекватно реагируют на замечания и вообще ведут себя непристойно, зачастую угрожая безопасности жителей окрестных домов.

«По систематическому нарушению тишины и покоя молодежью на Центральной площади есть обращения по «Гулливеру». Добейте в плане исполнения шлагбаумы поставить», - распорядился мэр Сергей Златогорский на одной из планерок в апреле.

Однако наступил май, а шлагбаум, по словам кузнечан, так и не установили.

«Прежде всего спасибо за шлагбаум, которого до сих пор нет. А во-вторых, а может, действительно где-нибудь за городом отгородите им площадку и пусть они там вертятся и хоть оглохнут от своей музыки. Может, и предприниматели какие подключатся, сделают вход платный. Только деревья не рубите, а то птичек жалко», - высказался один из пользователей, обращаясь к мэру.

Другой горожанин призвал не надеяться на власть: «Пока сами местные жители не постараются добиться тишины для себя, так там и будет свист и грохот».