В Кузнецке хотят поставить шлагбаум у ТЦ, где собираются подростки

20.04.2021 | 10:13

В Кузнецке отреагировали на жалобы жителей на беспризорных подростков, которые собираются на улице Белинского рядом с ТЦ «Гулливер».

На оперативном совещании в администрации города мэр Сергей Златогорский поручил установить на парковке торгового центра шлагбаум.

«По систематическому нарушению тишины и покоя молодежью на Центральной площади, есть обращения по «Гулливеру». Добейте в плане исполнения обещания шлагбаумы поставить», - распорядился градоначальник.

Кузнечане часто жалуются на юных хулиганов, облюбовавших парковку у «Гулливера» и сам торговый центр, в паблике города соцсети «ВКонтакте».

Так, 15 апреля участник группы написал: «Сегодня новая концертная программа. Реально спать невозможно. Полицию вызови - опять спрячутся, а как уедут, опять начнут. Уважаемый Сергей Александрович, (Златогорский. - Прим. ред.) вы, помнится, шлагбаум обещали и порядок навести. Это было больше года назад».

Ранее в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился кузнечанин, высказавший мнение, почему в городе много безнадзорных подростков. По его словам, причина заключается в том, что никто не занимается досугом юных горожан, а родители вынуждены работать вахтовым методом или с 9:00 до 21:00.