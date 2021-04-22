Кузнечане захотели вернуть отопление на период холодов

22.04.2021 | 09:21

Ресурсоснабжающая организация Кузнецка откликнулась на жалобу горожанина в соцсети «ВКонтакте» о том, что поторопились отключить отопление. Властям нужно было учесть, что приближается похолодание.

Многие комментаторы согласились с его точкой зрения, отметив, что можно было уменьшить температуру теплоносителя в трубах. Некоторые кузнечане пожаловались на холод в детских садах и школах, медучреждениях.

В среду, 21 апреля, пресс-служба мэрии обнародовала ответ на их обращение.

«В соответствии с постановлением администрации города Кузнецка № 504 от 13 апреля 2021 года «Об окончании отопительного сезона 2020-2021 годов» отопительный сезон 2020-2021 годов жилищного фонда завершен с 14 апреля 2021 года», - напомнили горожанам.

В данный момент ресурс подают в 10 школ и 23 корпуса детских садов, а также в учреждения здравоохранения. Батареи там остынут только в том случае, если потребители подадут заявление.

Что касается снижения температуры теплоносителя, то такая мера невозможна, поскольку у МКП «Теплосеть» нет соответствующей технической возможности.

«В Кузнецке изначально запроектирована система отопления с минимальной температурой теплоносителя 70 °С (для работы системы горячего водоснабжения)», - пояснили в администрации.