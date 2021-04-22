Общество

Кузнечане захотели вернуть отопление на период холодов

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Ресурсоснабжающая организация Кузнецка откликнулась на жалобу горожанина в соцсети «ВКонтакте» о том, что поторопились отключить отопление. Властям нужно было учесть, что приближается похолодание.

Многие комментаторы согласились с его точкой зрения, отметив, что можно было уменьшить температуру теплоносителя в трубах. Некоторые кузнечане пожаловались на холод в детских садах и школах, медучреждениях.

В среду, 21 апреля, пресс-служба мэрии обнародовала ответ на их обращение.

«В соответствии с постановлением администрации города Кузнецка № 504 от 13 апреля 2021 года «Об окончании отопительного сезона 2020-2021 годов» отопительный сезон 2020-2021 годов жилищного фонда завершен с 14 апреля 2021 года», - напомнили горожанам.

В данный момент ресурс подают в 10 школ и 23 корпуса детских садов, а также в учреждения здравоохранения. Батареи там остынут только в том случае, если потребители подадут заявление.

Что касается снижения температуры теплоносителя, то такая мера невозможна, поскольку у МКП «Теплосеть» нет соответствующей технической возможности.

«В Кузнецке изначально запроектирована система отопления с минимальной температурой теплоносителя 70 °С (для работы системы горячего водоснабжения)», - пояснили в администрации.

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Гость||

Можно кузнечикам и летом не отключать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В Кузнецке изначально запроектирована система отопления с минимальной температурой теплоносителя 70 °С (для работы системы горячего водоснабжения)», - пояснили в администрации.
Кто хочет работать - ищет возможности. Кто не хочет работать - ищет причины.

Гость||

Чудные кузнецкие люди, то недавно кричали отключите отопление, жара, дышать не чем,кляли власть на чем свет стоит, то сейчас мерзнут, вы уж определитесь в своих желаниях.

Гость||

Гость писал(a):

, вы уж определитесь в своих желаниях.
Жалает жить бохгато,в тепле и не работать...

Гость||

Мнения всегда разные, для этого и выбирают власть,которая должна принять правильное решение.

Гость||

На Ладожской, 51а с понедельника из горячего крана идёт тёплая вода. А за подогрев возьмут как положено. Когда прекратится это безобразие? Перевыборы председателя назначены на 29 апреля. Это четверг. Люди работают. Кто опять будет выбирать коррумпированное правление?!

Имя: Гость
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