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Глас народа

В Пензе женщина на переходе едва не попала под колеса легковушки

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Утром в среду, 21 апреля, в 9:33 на Набережной Реки Мойки в Пензе едва не случилось ДТП с участием пешехода.

Видео произошедшего размещено в группе в соцсети «ВКонтакте».

На нем видно, что перед пешеходным переходом останавливается автомобиль «Газель», едущий по левой полосе дороги. По правой полосе его обгоняет легковушка, не останавливаясь перед знаком.

Внезапно из-за «Газели» быстро выходит женщина в ярко-розовом пальто. Она едва не попадает под колеса вильнувшей влево машины и перебегает дорогу перед самым ее носом.

«Уважаемые водители, будьте внимательнее на дороге», - обратился автор поста к людям за рулем.

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Гость||

Никогда не бегайте по дороге, даже по переходу, это сохранит вам жизнь.

Гость||

обшампуренный на ладе таз) хорошо не сшиб...

Гость||

Пешеходы стараются,перебегать,чтоб водителей не задерживать

Гость||

Гость писал(a):

Пешеходы стараются,перебегать
А если бы шла спокойно - сшиб бы.

Знак, машины остановились пропустить пешехода - до дебила не доходит.

Гость||

Строго наказать ублюдка на посуде

Имя: Гость
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