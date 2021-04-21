В Пензе женщина на переходе едва не попала под колеса легковушки

21.04.2021 | 17:38

Утром в среду, 21 апреля, в 9:33 на Набережной Реки Мойки в Пензе едва не случилось ДТП с участием пешехода.

Видео произошедшего размещено в группе в соцсети «ВКонтакте».

На нем видно, что перед пешеходным переходом останавливается автомобиль «Газель», едущий по левой полосе дороги. По правой полосе его обгоняет легковушка, не останавливаясь перед знаком.

Внезапно из-за «Газели» быстро выходит женщина в ярко-розовом пальто. Она едва не попадает под колеса вильнувшей влево машины и перебегает дорогу перед самым ее носом.

«Уважаемые водители, будьте внимательнее на дороге», - обратился автор поста к людям за рулем.