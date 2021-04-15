В стене дома на улице Сузюмова растет и углубляется трещина

Дома в микрорайоне Заря, построенные для пензяков, покинувших ветхое и аварийное жилье, стали притчей во языцех. Как известно, после сдачи в эксплуатацию несколько лет назад их до сих пор ремонтируют.
А недавно тревогу забили жители еще одного дома - № 3 на улице Сузюмова. В верхней части стены строения образовалась трещина.
Фото предоставила сетевому изданию «ПензаИнформ» местная жительница Наталья Васильева.
«Дом был заселен в 2017 году, а около двух лет назад стена треснула в верхней части здания», - сообщила женщина.
По ее словам, трещина делается все шире и глубже, замазать ее чем-нибудь невозможно. Проживание в таком строении становится небезопасным.
«Страх и ужас! Народ боится, что, если срочно не принять меры, дом просто рухнет», - эмоционально завершила рассказ Наталья.
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