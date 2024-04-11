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Общество

«Тигры» за квартал пресекли преступлений больше, чем за год

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Отряд содействия полиции «Тигр» за первые 3 месяца 2024 года помог сотрудникам полиции и приставам выявить 48 преступлений и пресечь 597 административных правонарушений.

Для сравнения: по итогам первого полного года существования отряда - 2023-го - заявлялось о 44 преступлениях и 1 822 административных правонарушениях.

«По преступлениям наилучшие показатели у подразделений Октябрьского района Пензы, Шемышейского, Башмаковского и Сердобского районов; по правонарушениям - у подразделений Октябрьского, Первомайского и Ленинского районов Пензы, а также Кузнецка», - сообщили в Министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области.

Всего за квартал бойцы отряда выходили на дежурства 4 313 раз. Они находились под началом сотрудников МВД, МЧС, ФСИН, ФССП и Росгвардии.

«Тигры» за квартал пресекли преступлений больше, чем за год

Подразделения отряда «Тигр» созданы во всех районах и городах Пензенской области. В состав вошли воспитанники колледжей, техникумов, высших учебных заведений и представители работающей молодежи. Их главная задача - содействие полиции в охране общественного порядка. Задерживать злоумышленников в соответствии с законом «тигры» не имеют права, это прерогатива органов внутренних дел.

Отряд был создан 9 декабря 2022 года. Его командиром стал ветеран МВД России и ветеран боевых действий Алексей Картушин.

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Источник — фото областного министерства общественной безопасности
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