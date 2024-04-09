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Общество

В микрорайоне Заря обновляют защиту от пожаров

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В пензенском микрорайоне Заря обновляют минерализованные полосы. Они необходимы для повышения пожарной безопасности.

«Данная мера помогает сдерживать распространение огня до прибытия пожарных, способствует защите населенных пунктов», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

В микрорайоне Заря обновляют защиту от пожаров

Сейчас специалисты обновили уже 6 километров полос.

В мэрии напомнили пензенцам о запрете сжигать мусор и сухую траву на территории дачного участка или возле дома. Нельзя разводить костры, позволять детям играть со спичками и зажигалками.

В начале апреля 2020 года в микрорайоне Заря случился серьезный пожар – загорелась сухая трава в полях. Огонь прошел несколько десятков гектаров, на его ликвидацию привлекли 27 спасателей и 10 единиц техники.

После ЧП прокуратура провела проверку и выяснила, что на земельных участках, прилегающих к Заре, траву не косили и не убирали, опашку территории по периметру не проводили. Ответственность понесла администрация Октябрьского района.

Кроме того, руководство мэрии Пензы проигнорировало информацию ГУ МЧС России по области о необходимости ведения особого противопожарного режима на соответствующих территориях.

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Источник — фото администрации Пензы
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