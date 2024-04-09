Пензенские росгвардейцы проверяют частных охранников

09.04.2024 | 12:48

В Пензенской области сотрудники Росгвардии проверяют частных охранников, следящих за безопасностью в образовательных учреждениях, на медицинских или спортивных объектах и в других местах массового скопления людей.

Росгвардейцы выясняют, есть ли у охранников нужные документы, личные карточки, должностные инструкции, соблюдаются ли требования к осуществлению частной охранной деятельности.

За 3 месяца этого года росгвардейцы проверили 243 объекта, которые охраняются частными организациями. Они нашли 88 нарушений и составили столько же административных протоколов, в том числе 36 - на работников ЧОП и 52 - на должностных лиц.

«Составлен 21 протокол в отношении юридических лиц», - рассказал начальник центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Роман Анисимов.

Всего в регионе под контролем росгвардейцев находится более 5 тысяч социальных объектов.

Вопрос охраны школ и детсадов давно волнует жителей области. Многие жалуются, что за порядком и безопасностью следят вахтеры - мужчины и женщины пенсионного или предпенсионного возраста. По мнению пензенцев, остановить вооруженных людей они не смогут.

В некоторых школах работают сотрудники ЧОПов, однако невозможно распространить эту практику на все учебные заведения из-за нехватки бюджетных средств.

Депутаты пензенской гордумы предлагали установить дежурство одновременно 2 частных охранников, чтобы кто-то из них мог отлучаться на обход территории или перерыв.