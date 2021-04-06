На ул. Кижеватова мусоровоз превратил асфальт тротуара в крошку

В понедельник, 6 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» написал житель дома № 9 на улице Кижеватова Александр. По словам мужчины, недавно отремонтированный тротуар во дворе пришел в негодность.
Территорию дома пензенца привели в порядок в 2020 году, положили новый асфальт, преобразили детские площадки.
«А за год перед этим отремонтировали тот же тротуар, затем его сильно повредили и восстановили по новому плану. Молодцы! Тротуар действительно хорош: высокий, широкий и крепкий», - пояснил Александр.
Миновало полгода, и асфальт снова пришел в негодность. Причиной тому стал мусоровоз.
«Каждое утро пораньше по извилистой внутридворовой дороге подъезжает громадная машина, разворачивается и забирает мусор. Водитель не обращает внимания на тротуары, а давит их. Это и произошло в феврале 2021 года», - рассказал пензенец.
По его словам, новое покрытие разделило участь того, что положили в 2020-м.
Мужчина добавил, что проблему можно решить и сэкономить деньги, если перенести контейнер к месту съезда с Окружной улицы. Пока это не будет сделано, местным жителям придется сталкиваться с разбитым асфальтом.
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Так асфальт то нужно качества венный укладывать и основание под него тоже, а это баблишко значит освоили , накидали асфальт для отчётности а водила виноват,,,,, нееее упыри, это вы всё через одно место делаете, сажать вас поголовно всех надо и лоб зелёнкой мазать. Надеюсь и уверен что это время придёт.