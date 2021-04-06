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Глас народа

На ул. Кижеватова мусоровоз превратил асфальт тротуара в крошку

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В понедельник, 6 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» написал житель дома № 9 на улице Кижеватова Александр. По словам мужчины, недавно отремонтированный тротуар во дворе пришел в негодность.

Территорию дома пензенца привели в порядок в 2020 году, положили новый асфальт, преобразили детские площадки.

«А за год перед этим отремонтировали тот же тротуар, затем его сильно повредили и восстановили по новому плану. Молодцы! Тротуар действительно хорош: высокий, широкий и крепкий», - пояснил Александр.

Миновало полгода, и асфальт снова пришел в негодность. Причиной тому стал мусоровоз.

«Каждое утро пораньше по извилистой внутридворовой дороге подъезжает громадная машина, разворачивается и забирает мусор. Водитель не обращает внимания на тротуары, а давит их. Это и произошло в феврале 2021 года», - рассказал пензенец.

По его словам, новое покрытие разделило участь того, что положили в 2020-м.

Мужчина добавил, что проблему можно решить и сэкономить деньги, если перенести контейнер к месту съезда с Окружной улицы. Пока это не будет сделано, местным жителям придется сталкиваться с разбитым асфальтом.

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Гость||

Так асфальт то нужно качества венный укладывать и основание под него тоже, а это баблишко значит освоили , накидали асфальт для отчётности а водила виноват,,,,, нееее упыри, это вы всё через одно место делаете, сажать вас поголовно всех надо и лоб зелёнкой мазать. Надеюсь и уверен что это время придёт.

Гость||

Судя по бордюрам это новый асфальт , а случилось это из-за того что подушка из иссинского щебня + тонкий слой асфальта утрамбованного ручным виброкатком ,потому заезд автомобиля на тротуар и превращает его в "это". Так что обычная халтура .

Гость||

Гость писал(a):

Так асфальт то нужно качества венный укладывать
дорожки не рассчитаны на мусоровоз, хоть как сделай

Гость||

Гость писал(a):

Так асфальт то нужно качества венный укладывать
Для пешеходной дорожки асфальт нормальный. Вопрос в том почему тротуар предназначенный для пешеходов был разбит мусоровозом.

Гость||

Ни разу не было и вот опять! (С)

Гость||

А почему такой асфальт???

Гость||

Поймать и выставить счёт и штраф.

Имя: Гость
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