На ул. Кижеватова мусоровоз превратил асфальт тротуара в крошку

06.04.2021 | 09:31

В понедельник, 6 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» написал житель дома № 9 на улице Кижеватова Александр. По словам мужчины, недавно отремонтированный тротуар во дворе пришел в негодность.

Территорию дома пензенца привели в порядок в 2020 году, положили новый асфальт, преобразили детские площадки.

«А за год перед этим отремонтировали тот же тротуар, затем его сильно повредили и восстановили по новому плану. Молодцы! Тротуар действительно хорош: высокий, широкий и крепкий», - пояснил Александр.

Миновало полгода, и асфальт снова пришел в негодность. Причиной тому стал мусоровоз.

«Каждое утро пораньше по извилистой внутридворовой дороге подъезжает громадная машина, разворачивается и забирает мусор. Водитель не обращает внимания на тротуары, а давит их. Это и произошло в феврале 2021 года», - рассказал пензенец.

По его словам, новое покрытие разделило участь того, что положили в 2020-м.

Мужчина добавил, что проблему можно решить и сэкономить деньги, если перенести контейнер к месту съезда с Окружной улицы. Пока это не будет сделано, местным жителям придется сталкиваться с разбитым асфальтом.