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Глас народа

Пензенец о «бензине» на заправке: Ну какая машина поедет на воде

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В субботу, 3 апреля, сразу несколько водителей пожаловались на качество бензина марки Аи-92, предлагаемого на заправке, которая расположена в районе мясокомбината на границе между Пензой и Ухтинкой.

«Снял я топливный фильтр, полный фильтр мути. Это то, что мне залили. Вы посмотрите, что происходит! Ну какая машина поедет? Это хорошо карбюратор, а не инжектор. Будьте осторожны, ребята», - предупредил автомобилистов один из водителей.

Мужчина показал полуторалитровую бутылку с мутной жидкостью, утверждая, что внутри вместо заявленного бензина - вода, на которой автомобиль «ехать не хочет».

«Отъехал буквально километр от заправки - и все», - уточнил водитель «Нивы».

Другой пользователь сообщил, что в резервуары с бензином якобы попала талая вода с песком. В итоге емкости пришлось опорожнять.

Источник: фото № 1 и 2 - Владислава Баранова, vk.com/sova_penza; фото № 3 - Руслана-И-Елены Бичаевых, vk.com/penza_live

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Гость||

Заправляюсь на роснефти на выезде на м5. там резервуары меняли недавно. бензин всегда отличный.

Гость||

Так это радует завидую я автолюбителям авто купили на свое бабло налоги страховки платят и еще за бензин отдают.

Имя: Гость
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