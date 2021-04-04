Пензенец о «бензине» на заправке: Ну какая машина поедет на воде

04.04.2021 | 14:42

В субботу, 3 апреля, сразу несколько водителей пожаловались на качество бензина марки Аи-92, предлагаемого на заправке, которая расположена в районе мясокомбината на границе между Пензой и Ухтинкой.

«Снял я топливный фильтр, полный фильтр мути. Это то, что мне залили. Вы посмотрите, что происходит! Ну какая машина поедет? Это хорошо карбюратор, а не инжектор. Будьте осторожны, ребята», - предупредил автомобилистов один из водителей.

Мужчина показал полуторалитровую бутылку с мутной жидкостью, утверждая, что внутри вместо заявленного бензина - вода, на которой автомобиль «ехать не хочет».

«Отъехал буквально километр от заправки - и все», - уточнил водитель «Нивы».

Другой пользователь сообщил, что в резервуары с бензином якобы попала талая вода с песком. В итоге емкости пришлось опорожнять.

Источник: фото № 1 и 2 - Владислава Баранова, vk.com/sova_penza; фото № 3 - Руслана-И-Елены Бичаевых, vk.com/penza_live