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Глас народа

Пензенцы снимают увязшие машины, брусчатку и лунные кратеры

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С наступлением тепла в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» градом посыпались жалобы на состояние дорог и тротуаров. Свои сообщения читатели портала подкрепляют снимками.

На одном из них запечатлен завязший в грязи Mitsubishi. Колеса машины почти наполовину находятся в черной жиже. «Во такие дороги в 2-м проезде Новоселов», - написал автор.

«На территории школы № 66 корпус 1 по ул. Медицинской на протяжении многих лет весной и осенью образуется озеро из-за провалившегося асфальта. Обойти, конечно же, можно, но почему эту проблему руководство не устранит? Неужели нет дела до пришкольной территории?» - спросила мама школьника.

Еще на одном фото без указания улицы запечатлен вечерний пейзаж, на первом плане - невероятно испещренная выбоинами дорога.

«Какой же сегодня красивый закат в Пензе...» - сыронизировал автор. Комментаторы подхватили шутливый тон: «Даже ямы кажутся мельче», «Кратеры как на Луне» .

Одного из пензенцев поразил «ремонт» проезжей части: провал в асфальте заложен ровными гранитными брусками.

«Может, я чего-то не понимаю? Или на улице Мереняшева брусчаткой дорогу выложат? И это не одну ямку они так заделали, а на протяжении всей улицы», - предположил изумленный неожиданным решением автор.

Жалобы поступают не только из областного центра, но и из районов.

«Каменка, ул. Герцена. Дороги нет, администрация бездействует!» - написал автор снимка, на котором запечатлена залитая водой дорога с сугробами по обочинам в частном секторе.

Ранее житель Пензы рассказал, как 31 марта на Восточном кладбище застрял в грязи катафалк. Передние колеса автобуса провалились под землю. И бригада кладбищенских рабочих, и родственники усопшего пытались вытолкнуть машину, но безуспешно. В итоге автобус вытащили бульдозером.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«На территории школы № 66 корпус 1 по ул. Медицинской на протяжении многих лет весной и осенью образуется озеро из-за провалившегося асфальта. Обойти, конечно же, можно, но почему эту проблему руководство не устранит? Неужели нет дела до пришкольной территории?» - спросила мама школьника.
Еще не всех коммуняцко-навальнятских агитаторов среди школоты выявили. Вот с ними закончим и уж тогда...

Гость||

20 лет гордились великой державой и великим президентом, пели, плясали, олимпиадили, чемпионатили, крымнашили. А оказывается, вот чем надо было заниматься.

Гость||

Гость писал(a):

С днем вашей губернии вас, глупомордые. С днем дураков, с 1 апреля.
В каждой теме отметился, интеллект

Гость||

Гость писал(a):

В каждой теме отметился, интеллект
Тут каждая тем как праздник для вас, глупомордых.

Гость||

Лузгин лучший мэр!

Гость||

Четвёртое фото. Улица Батайская, г. Пенза. Съезд с улицы

Кроивозерье. Господа чиновники:у вас что глаза мхом заросли. Кто только не обещал нам отремонтировать дорогу. Обещанных уже нет и в помине, а дорога есть. Перед выборами клянутся, будет вам дорога, вы немного потерпите, пока денег нет. В Сталинграде наверное дороги были лучше после бомбежек. Но у нас одни прорывы в экономике, а не на дорогах. За 500 000 000 можно было десятки дорог отремонтировать, а кто то на них спал с чистой совестью. Он же говорил, что это на благоустройство города собирали бизнесмены.

Гость||

Привет вам от Лузгина,с кисточкой.

Гость||

"Пенза настоящий европейски город".

Гость||

человек пройдет а машине и не надо

Гость||

Лузгина к ответу

Гость||

Пензо - это маленький Париж! А по весне так вообще - Венеция!

Гость||

Гость писал(a):

Тут каждая тем как праздник для вас, глупомордых.
Молодец, девочка. Так их!

Гость||

А зачем в "деревне" дороги?

Скорая, пожарные и т.п. соц. службы, ну да до "быдла" не доедут.

Имя: Гость
Комментарий:

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