Пензенцы снимают увязшие машины, брусчатку и лунные кратеры

01.04.2021 | 12:41

С наступлением тепла в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» градом посыпались жалобы на состояние дорог и тротуаров. Свои сообщения читатели портала подкрепляют снимками.

На одном из них запечатлен завязший в грязи Mitsubishi. Колеса машины почти наполовину находятся в черной жиже. «Во такие дороги в 2-м проезде Новоселов», - написал автор.

«На территории школы № 66 корпус 1 по ул. Медицинской на протяжении многих лет весной и осенью образуется озеро из-за провалившегося асфальта. Обойти, конечно же, можно, но почему эту проблему руководство не устранит? Неужели нет дела до пришкольной территории?» - спросила мама школьника.

Еще на одном фото без указания улицы запечатлен вечерний пейзаж, на первом плане - невероятно испещренная выбоинами дорога.

«Какой же сегодня красивый закат в Пензе...» - сыронизировал автор. Комментаторы подхватили шутливый тон: «Даже ямы кажутся мельче», «Кратеры как на Луне» .

Одного из пензенцев поразил «ремонт» проезжей части: провал в асфальте заложен ровными гранитными брусками.

«Может, я чего-то не понимаю? Или на улице Мереняшева брусчаткой дорогу выложат? И это не одну ямку они так заделали, а на протяжении всей улицы», - предположил изумленный неожиданным решением автор.

Жалобы поступают не только из областного центра, но и из районов.

«Каменка, ул. Герцена. Дороги нет, администрация бездействует!» - написал автор снимка, на котором запечатлена залитая водой дорога с сугробами по обочинам в частном секторе.

Ранее житель Пензы рассказал, как 31 марта на Восточном кладбище застрял в грязи катафалк. Передние колеса автобуса провалились под землю. И бригада кладбищенских рабочих, и родственники усопшего пытались вытолкнуть машину, но безуспешно. В итоге автобус вытащили бульдозером.