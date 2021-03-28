28.03.2021 | 11:19

В субботу, 27 марта, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился горожанин Вячеслав. Мужчина рассказал об огромном болоте, появившемся во дворе его дома.

Мужчина живет на улице Ухтомского, 83. Водоем стал «достопримечательностью» территории между домами на улице Луначарского № 46 и 44.

«Болото образовалось из-за того, что до сих пор не пробита ливневка», - пояснил Вячеслав.

Свою жалобу он проиллюстрировал видео. На нем запечатлена большая лужа, существенно затруднившая проход местных жителей. Свой маршрут им приходится прокладывать по бордюрному камню и редким островкам льда.

«Ливневку нам не пробивают. Я уже четыре дня звоню в наше ЖЭУ. Говорят оставлять заявку, бригады заняты, в аварийной службе не отвечают», - возмутился пензенец.