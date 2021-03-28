Сетевое издание|18+|Вторник|30 мар 2021|12:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |

Глас народа | В Пензе двор на улице Луначарского превратился в водоем

Печать

В субботу, 27 марта, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился горожанин Вячеслав. Мужчина рассказал об огромном болоте, появившемся во дворе его дома.

Мужчина живет на улице Ухтомского, 83. Водоем стал «достопримечательностью» территории между домами на улице Луначарского № 46 и 44.

«Болото образовалось из-за того, что до сих пор не пробита ливневка», - пояснил Вячеслав.

Свою жалобу он проиллюстрировал видео. На нем запечатлена большая лужа, существенно затруднившая проход местных жителей. Свой маршрут им приходится прокладывать по бордюрному камню и редким островкам льда.

«Ливневку нам не пробивают. Я уже четыре дня звоню в наше ЖЭУ. Говорят оставлять заявку, бригады заняты, в аварийной службе не отвечают», - возмутился пензенец.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Когда Лузгину сказали что город топит а техники и людей не хватает, он погруснел и запел "Я водяной, я водяной ни кто не водиться со мной...")))

Гость||

Какой ужас!Нужно было снег вывозить с дорог и тротуаров

Гость||

Гость писал(a):

Какой ужас!Нужно было снег вывозить с дорог
И с газонов. И с крыш.

Гость||

Гость писал(a):

Когда Лузгину сказали что город топит а техники и людей не хватает
это ливневка жителей. содержать и чистить ее должна управляйка, а не городская администрация.

Гость||

Можно подумать,что они там одни такие бедные и несчастные. По всему городу есть такие болота. И что？Никому дела нет. Если бы всех это не устраивало там, то весь это дом, у которого болото, оборывал телефон и пороги управляйки, заставя ее прочистить ливневку. А так как всегда находится один сердобольный гражданин, а остальным жильцам пофиг, сидят на попе ровно. Один в поле не воин. Поэтому такие ситуации и остаются не решенными.

Гость||

Гость писал(a):

Поэтому такие ситуации и остаются не решенными.
А что за ситуация?

Гость||

Бордюры мешают стоку воды с улиц и тратуаров. Выкопать все и отправить эшелонами следом за губернатором в поддержку от гособвинения

Гость||

Бордюры образовали по всему городу искусственные водоемы. В них тонут машины и пешеходы, от перепадов температур разваливается асфальт... Город дураков, точнее бездарных руководителей, сотворивших своими недалёким умами из города одно сплошное болото

Гость||

Когда в Пензе начнут делать ливневую канализацию и простые стоки с дорог? Весь город плывет в сплошных потоках талой воды... Государственные вредители от ЕдРа своими бордюрами весь город утопили

Гость||

Сегодня проехала на машине от дальнего Арбеково до Терновки. Не город, а сплошной свинарник. Всё плывёт, ничего не убирается. Дороги по пояс в воде. Мы что в Венеции живём? Там хоть протоки чистые,та у нас как в свинарнике

Гость||

Во всех отношениях болото . Зато бездари у власти и им ещё награды расдают.

Гость||

Здравствуйте.

Зимой не чистили ждали Весну.

Весна прошла стала убирать снег.

Теперь ждём лето.

А платим руководителям города.)

Гость||

Гость писал(a):

Когда в Пензе начнут делать ливневую канализацию и простые стоки с дорог? Весь город плывет в сплошных потоках талой воды... Г
Да пусть плывёт, весна же. Весна идёт, весне - дорогу!

Гость||

Потому что денег нет в бюджете, они все у Белозевцева лежали дома.

Гость||

Теперь вы можете всем двором пердеть в эту лужу, глупомордые.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте