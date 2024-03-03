Пензенцы могут приехать в Сурск и полюбоваться редким видом льда

03.03.2024 | 11:14

В городе Сурске Городищенского района все еще сохраняется редкое природное явление - блинчатый лед.

Его запечатлела на фото местная жительница Ирина. Яркими снимками женщина поделилась в воскресенье, 3 марта, в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии были сделаны на Суре недалеко от улицы Карла Маркса.

Блинчатый лед, то есть льдинки круглой формы, с бортиками, напоминающими листья кувшинки, считается одной из стадий ледостава. Наблюдать его, как правило, можно на море и крайне редко на других водоемах. Размеры «блинчиков» - от 30 см до 3 м в диаметре.

Образуется блинчатый лед двумя способами: через сгущение и смерзание снежуры (скопления снега на воде. - Прим. ред.), ледяного сала, а также через разрушение ледяной корки в условиях волнения.

В конце января кадрами с блинчатым льдом в Сурске поделился другой житель города.

«Посмотрите, какая красота образовалась на Суре. Вот такие фигуры изо льда ходят по кругу. Очень красиво смотрится», - описал он явление, которое наблюдал.