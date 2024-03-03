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Из жизни

Пензенцы могут приехать в Сурск и полюбоваться редким видом льда

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В городе Сурске Городищенского района все еще сохраняется редкое природное явление - блинчатый лед.

Его запечатлела на фото местная жительница Ирина. Яркими снимками женщина поделилась в воскресенье, 3 марта, в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии были сделаны на Суре недалеко от улицы Карла Маркса.

Пензенцы могут приехать в Сурск и полюбоваться редким видом льда

Блинчатый лед, то есть льдинки круглой формы, с бортиками, напоминающими листья кувшинки, считается одной из стадий ледостава. Наблюдать его, как правило, можно на море и крайне редко на других водоемах. Размеры «блинчиков» - от 30 см до 3 м в диаметре.

Пензенцы могут приехать в Сурск и полюбоваться редким видом льда

Образуется блинчатый лед двумя способами: через сгущение и смерзание снежуры (скопления снега на воде. - Прим. ред.), ледяного сала, а также через разрушение ледяной корки в условиях волнения.

Пензенцы могут приехать в Сурск и полюбоваться редким видом льда

В конце января кадрами с блинчатым льдом в Сурске поделился другой житель города.

«Посмотрите, какая красота образовалась на Суре. Вот такие фигуры изо льда ходят по кругу. Очень красиво смотрится», - описал он явление, которое наблюдал.

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Источник — фото Ирины Лузгиной
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