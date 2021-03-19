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Глас народа | Я просто устала: воспитанница центра в Кичкилейке заявила о травле

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В четверг, 18 марта, в редакцию портала «ПензаИнформ» обратилась несовершеннолетняя воспитанница реабилитационного центра в Кичкилейке (подведомственного учреждения регионального минтруда). Девочка записала видео, на котором просит о помощи.

«Полтора года назад нас перевезли из Нижнеломовского детского дома, и с этого момента начался какой-то ужас. Работники центра над нами начали издеваться. Вначале говорили, что мы тупые и ни на что не годимся, а потом стали угрожать, что отправят нас в психушку, посадят на таблетки», - поделилась историей девочка-подросток.

По ее словам, несколько месяцев назад в психиатрическую больницу на лечение положили ее подругу, которая не выдержала нападок со стороны сотрудников учреждения и попыталась свести счеты с жизнью. Самой девочке якобы заявили, что подобное может случиться и с ней, если она не изменит свое поведение.

«На самом деле я веду себя нормально», - отметила воспитанница.

Она пожаловалась на агрессивность со стороны одной из сотрудниц: «Был случай, что она наплевала подруге на кровать». Дети ходили жаловаться, но никаких мер принято не было.

«Я как самая старшая прошу помощи. Пожалуйста, помогите нам. Я просто от всего уже устала, просто от всего устала», - заключила девочка.

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Гость||

СТОЛЯРОВА будет проводить проверку или писать нужно в Москву Кузнецовой?

Гость||

На одного уже написали, в Мокшане, а потом ни чего не подтвердилось, помоями человека облили,потом никто не извинился,впрочем так всегда.

Гость||

А что они хотели будующие зечки, дочери алкашей и наркоманов

Гость||

Был в Кичкилейке в 79-м году, что-то не помню я такого домика

Гость||

Ну не может быть на родине детского омбудсмена всей страны что-то не так с правами детей. Фейк это все и происки запада (с которыми омбудсмен и борется!), где только телефоны берут!

Гость||

Чего несете? Эти дети вырастут и будут с нами жить. Нельзя допускать такого отношения к ним!

Вот где нужно вмешательство Воронкова, всего Министерства образования и других структур в защиту детей, а не общие слова о воспитании подрастающего поколения!

Гость||

Гость писал(a):

А что они хотели будующие зечки, дочери алкашей и наркоманов
А ты видимо из приличной семьи ? А почему тогда такая необразованная и бесчувственная скотина ? Не воспитывали тебя твои лентяи родители ? Выросла чёрствой дурочкой титктокершой ?

Гость||

Пенсионерка Столярова полюбому будет отмазывать работников,а детей в психушку отправит.

Гость||

Пока что-нибудь не случилось, из-за чего прогремим на всю страну, надо срочно помогать детям!

Гость||

не трогайте бабушку, она еще планирует около 5 лет "трудиться"

Гость||

Гость писал(a):

Был в Кичкилейке в 79-м году, что-то не помню я такого домика
В 79-м там были другие домики. Там детский санаторий был в то время. А этот домик или намного позже построили, или вообще фото не оттуда.)

Гость||

Вот увидите,бабушка Столярова нарушений не найдёт.

Гость||

Гость писал(a):

На одного уже написали, в Мокшане, а потом ни чего не подтвердилось, помоями человека облили,потом никто не извинился,впрочем так всегда
а верить проверкам можно??????? а то что облили отчасти и хорошо, нечего делать военному пенсу в кресле директора, должны быть воспитатели со стажем и душой

Гость||

что твориться с образованием Пензенским?

Гость||

Бедные девочки! Пока Губернатор не вмешается, вряд ли кто-либо из Министерства образования пошевелится... Говорить красиво общие слова все умеют, а вот помочь конкретно - кишка тонка

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Имя: Гость
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