19.03.2021 | 09:48

В четверг, 18 марта, в редакцию портала «ПензаИнформ» обратилась несовершеннолетняя воспитанница реабилитационного центра в Кичкилейке (подведомственного учреждения регионального минтруда). Девочка записала видео, на котором просит о помощи.

«Полтора года назад нас перевезли из Нижнеломовского детского дома, и с этого момента начался какой-то ужас. Работники центра над нами начали издеваться. Вначале говорили, что мы тупые и ни на что не годимся, а потом стали угрожать, что отправят нас в психушку, посадят на таблетки», - поделилась историей девочка-подросток.

По ее словам, несколько месяцев назад в психиатрическую больницу на лечение положили ее подругу, которая не выдержала нападок со стороны сотрудников учреждения и попыталась свести счеты с жизнью. Самой девочке якобы заявили, что подобное может случиться и с ней, если она не изменит свое поведение.

«На самом деле я веду себя нормально», - отметила воспитанница.

Она пожаловалась на агрессивность со стороны одной из сотрудниц: «Был случай, что она наплевала подруге на кровать». Дети ходили жаловаться, но никаких мер принято не было.

«Я как самая старшая прошу помощи. Пожалуйста, помогите нам. Я просто от всего уже устала, просто от всего устала», - заключила девочка.