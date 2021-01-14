В ночь на четверг, 14 января, на Пензенскую область обрушился сильный снегопад, внесший свои коррективы в работу общественного транспорта.
В этот день в Сети появился короткий ролик, снятый на улице Калинина в областном центре. На нем видно застрявший автобус большой вместимости, освободиться из снежного плена водителю помогают пассажиры.
«В Пензе недостаточно просто дождаться автобуса, надо его еще и толкать. Тяговые пятнадцать человеческих сил для автобуса-самоката», - гласит надпись, сопровождающая пост.
На утреннем совещании в региональном правительстве начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков констатировал, что больших проблем на дорогах области нет.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Ездовых собак видел, а пассажиров нет)