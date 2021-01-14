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Глас народа | В Пензе пассажиры вытолкали застрявший автобус

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В ночь на четверг, 14 января, на Пензенскую область обрушился сильный снегопад, внесший свои коррективы в работу общественного транспорта.

В этот день в Сети появился короткий ролик, снятый на улице Калинина в областном центре. На нем видно застрявший автобус большой вместимости, освободиться из снежного плена водителю помогают пассажиры.

«В Пензе недостаточно просто дождаться автобуса, надо его еще и толкать. Тяговые пятнадцать человеческих сил для автобуса-самоката», - гласит надпись, сопровождающая пост.

На утреннем совещании в региональном правительстве начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков констатировал, что больших проблем на дорогах области нет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ездовых собак видел, а пассажиров нет)

Гость||

В декабре выросло число упоминаний о губернаторе в соцсетях… В январе будет больше…

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Антон Шматков констатировал, что больших проблем на дорогах области нет.
на дорогах???

у нас в Пензе есть дороги?

Имя: Гость
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