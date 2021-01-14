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Общество

ГИБДД: Больших проблем на дорогах в Пензенской области нет

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В Пензенской области с момента начала снегопада в четверг, 14 января, случилось два серьезных ДТП. Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал начальник УГИБДД регионального УМВД Антон Шматков.

По его словам, аварии произошли на Ахунском переезде и на трассе М5 в границах Нижнеломовского района.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи автомобилистам на дорогах организовали дежурство сотрудников Госавтоинспекции. Посты объединили с дорожниками.

Пристальное внимание инспекторы ДПС и водители уборочной спецтехники уделяют местам концентрации ДТП. Кроме того, правоохранители сопровождают большегрузный транспорт.

«Задействован весь личный состав. Большой проблематики пока не наблюдается», - отметил в заключение Антон Шматков.

Он добавил, что региональное УГИБДД общается с коллегами из Ульяновской и Саратовской областей. Там власти из-за непогоды распорядились перекрыть региональные трассы.

Губернатор Иван Белозерцев также отметил необходимость уменьшить количество транспорта на областных дорогах.

«Запретить мы не можем, а рекомендовать - да. Надо останавливать водителей, предупреждать, что лучше развернуться, не ехать», - отметил глава региона.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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penzainform.ru||

В Пензенской области с момента начала снегопада в четверг, 14 января, случилось два серьезных ДТП. Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал начальник УГИБДД регионального УМВД Антон Шматков.

По его словам, аварии произошли на Ахунском переезде и на трассе М5 в границах Нижнеломовского района.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи автомобилистам на дорогах организовали дежурство сотрудников Госавтоинспекции. Посты объединили с дорожниками.

Пристальное внимание инспекторы ДПС и водители уборочной спецтехники уделяют местам концентрации ДТП. Кроме того, правоохранители сопровождают большегрузный транспорт.

«Задействован весь личный состав. Большой проблематики пока не наблюдается», - отметил в заключение Антон Шматков.

Он добавил, что региональное УГИБДД общается с коллегами из Ульяновской и Саратовской областей. Там власти из-за непогоды распорядились перекрыть региональные трассы.

Губернатор Иван Белозерцев также отметил необходимость уменьшить количество транспорта на областных дорогах.

«Запретить мы не можем, а рекомендовать - да. Надо останавливать водителей, предупреждать, что лучше развернуться, не ехать», - отметил глава региона.

http://www.penzainform.ru/news/social/2021/01/14/nachalnik_ugibdd_penzenskoj_oblasti_bolshih_problem_na_dorogah_net.html

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Надо останавливать водителей, предупреждать, что лучше развернуться, не ехать»
и маску надеть.

Гость||

Люди в пробках стоят но это для них не проблема, это же холопы((

Гость||

Гость писал(a):

Люди в пробках стоят но это для них не проблема, это же холопы((
и эти...как их..Боты

Гость||

А отрицательный рост есть?

Гость||

ЧТО ЗНАЧИТ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ И МАЛЫЕ.ПРОБЛЕМА ЭТО УЖЕ.ЧТО-ТО НЕ ТАК......

Гость||

если дорог нет то откуда взяться проблемам на них

Гость||

Гость писал(a):

Люди в пробках стоят но это для них не проблема, это же холопы((

и эти...как их..Боты

В этом городе людей немного осталось.

Гость||

Гость писал(a):

и маску надеть.
прежде о маске скорее всего чем о реальной опасности

Гость||

посты видел, но и снег тоже видел в таком количестве что его явно никто не убирал

Гость||

СКОЛЬКО УМА.ГОРОД СТОИТ.А ПРОБЛЕМ НЕТ.......

Гость||

Главное все почищено , льда под снегом нет.гаишник инопланетное существо, по другому нескладен.

Гость||

По М 5, от "Заставы" до "Петушка", сегодня с утра чётко они работали. Подталкивали автомобили, обозначали мигалками проблему на дороге, фурам останавливали крупные машины - "тягачи".

Гость||

Время второй час дня,а улица Стрельбищенская,Луговая,Перовской не разу не чищена.

Гость||

Сейчас люди расчистят выезды со дворов,потом пустят грейдер,чтобы всё засыпал метровым слоем.

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Имя: Гость
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