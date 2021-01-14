ГИБДД: Больших проблем на дорогах в Пензенской области нет

14.01.2021 | 11:54

В Пензенской области с момента начала снегопада в четверг, 14 января, случилось два серьезных ДТП. Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал начальник УГИБДД регионального УМВД Антон Шматков.

По его словам, аварии произошли на Ахунском переезде и на трассе М5 в границах Нижнеломовского района.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи автомобилистам на дорогах организовали дежурство сотрудников Госавтоинспекции. Посты объединили с дорожниками.

Пристальное внимание инспекторы ДПС и водители уборочной спецтехники уделяют местам концентрации ДТП. Кроме того, правоохранители сопровождают большегрузный транспорт.

«Задействован весь личный состав. Большой проблематики пока не наблюдается», - отметил в заключение Антон Шматков.

Он добавил, что региональное УГИБДД общается с коллегами из Ульяновской и Саратовской областей. Там власти из-за непогоды распорядились перекрыть региональные трассы.

Губернатор Иван Белозерцев также отметил необходимость уменьшить количество транспорта на областных дорогах.

«Запретить мы не можем, а рекомендовать - да. Надо останавливать водителей, предупреждать, что лучше развернуться, не ехать», - отметил глава региона.