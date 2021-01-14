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Глас народа | Попавший в ДТП водитель: Вот это в Мокшане работают ребята!

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В Мокшанском районе Пензенской области водитель попавшего в ДТП автомобиля восхитился работой всех экстренных служб. Происходившее он снял на камеру телефона и выложил в новостную группу в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлен легковой автомобиль, слетевший в кювет и зарывшийся в свежий снег. На трассе стоят несколько автомобилей и люди, готовые к работе.

«Вот, ребята, посмотрите: кто-то ехал, позвонил и сообщил, что типа машина на крышу перевернутая. И что происходит?! Тут же, буквально через полчаса - скорая, реанимация, полиция, кран! Я вообще в шоке: вот это в Мокшане работают ребята! Класс!» - восторгается уцелевший в аварии водитель работой профессионалов.

«Всем спасибо!!! Я просто приятно удивлен: один звонок - и сразу столько всего!» - кричит он людям, находящимся на трассе. Один из мужчин в ответ сообщает, что помощь прибыла из Пензы.

«Спасибо всем. Все живы, все здоровы, просто съехал с дороги, вот и все», - завершает автовладелец свою речь.

видео vk.com/news_pnz

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вот, ребята, посмотрите: кто-то ехал, позвонил и сообщил
Тихомиров это тебе не кто-то

Гость||

Федеральная трасса... Это вам не "направление" на Шермыльшейку, похожее на "козью тропу", как кое-кто выразился

Гость||

Постановка. Снято.

Гость||

Как он туда заехал? Ни следов ни заезда?

Гость||

Гость писал(a):

Как он туда заехал? Ни следов ни заезда?
Так замело, сегодня погода какая.

Гость||

Зачем врать, что машина на крыше? Ложный вызов скорой и реанимации получается.

Гость||

Гость писал(a):

Так замело, сегодня погода какая.
За полчаса?

Имя: Гость
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