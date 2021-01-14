14.01.2021 | 14:21

В Мокшанском районе Пензенской области водитель попавшего в ДТП автомобиля восхитился работой всех экстренных служб. Происходившее он снял на камеру телефона и выложил в новостную группу в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлен легковой автомобиль, слетевший в кювет и зарывшийся в свежий снег. На трассе стоят несколько автомобилей и люди, готовые к работе.

«Вот, ребята, посмотрите: кто-то ехал, позвонил и сообщил, что типа машина на крышу перевернутая. И что происходит?! Тут же, буквально через полчаса - скорая, реанимация, полиция, кран! Я вообще в шоке: вот это в Мокшане работают ребята! Класс!» - восторгается уцелевший в аварии водитель работой профессионалов.

«Всем спасибо!!! Я просто приятно удивлен: один звонок - и сразу столько всего!» - кричит он людям, находящимся на трассе. Один из мужчин в ответ сообщает, что помощь прибыла из Пензы.

«Спасибо всем. Все живы, все здоровы, просто съехал с дороги, вот и все», - завершает автовладелец свою речь.

видео vk.com/news_pnz