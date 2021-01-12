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Глас народа | Борьба с COVID-19: в Заречном первоклассников оставили на морозе

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В Заречном соблюдение противоэпидемических мер угрожает здоровью школьников. На это в понедельник, 11 января, указал главе города Олегу Климанову местный житель Алексей.

Мужчина оставил на странице чиновника в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором рассказал, что учащихся первого класса школы «Дидакт» не пропустили в здание. Ребята вынуждены были ждать, стоя на морозе.

«Сегодня дети пошли в школу, и вот такая картина: на часах 7:40, на улице -10, и первоклашки стоят у школы. Мерзнут. Охрана говорит, «бумага» от департамента пришла: в школу до определенного времени никого не пускать. Детей просто выгоняют на мороз! Не все родители могут позволить себе приводить детей без десяти минут до занятий», - возмутился зареченец.

Мужчина задался вопросом, где же здравый смысл. Ведь школьники теперь рискуют подхватить не только коронавирус, но и ОРВИ. Алексей добавил, что охране грозит штраф в 15 000 рублей, если ребята попадут в образовательное учреждение до определенного времени.

«Вот так одни вредители сочиняют указания, другие вредители их подписывают, а третьи вредители их выполняют», - высказался горожанин.

На жалобу мужчины отреагировали.

«Никаких документов, регламентирующих доступ в учреждения образования, не издавалось. Режим функционирования образовательных организаций определяется локальным актом учреждения», - написал глава Заречного Олег Климанов.

Кроме того, Алексею ответил сотрудник городского департамента образования.

«Школы находятся под охраной частного предприятия. Директору школы дано поручение выяснить причины инцидента и основания подобных действий сотрудника ЧОП», - добавил он.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Виноват стрелочник.

Гость||

дидакт что еще скажешь, а если серьезно от всех этих противомер сегодня страдают чаще чем от того против чего эти меры направлены

Гость||

какой это мороз -10 И не чего не случится при таком морозе детям на улице.

Гость||

В заречном лохи одни живут. Похер на охрану детей в тепло завели бы. Но лоси засцали

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.01.2021 13:32|

В заречном лохи одни живут. Похер на охрану детей в тепло завели бы. Но лоси засцали

Кто завел бы? Дети одни без родителей в школу ходят.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Сегодня дети пошли в школу, и вот такая картина: на часах 7:40, на улице -10, и первоклашки стоят у школы. Мерзнут. Охрана говорит, «бумага» от департамента пришла: в школу до определенного времени никого не пускать. Детей просто выгоняют на мороз! Не все родители могут позволить себе приводить детей без десяти минут до занятий», - возмутился зареченец.
te]penzainform.ru писал(a):
Мужчина задался вопросом, где же здравый смысл. Ведь школьники теперь рискуют подхватить не только коронавирус, но и ОРВИ.
Глаза чем обшиты? Какие одни дети? Или это ты тут отмазки лепишь?

Гость||

Ой ну истерите как холодно было ой мороз за 20.сами хлюпики и простите таких же

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Вот так одни вредители сочиняют указания, другие вредители их подписывают, а третьи вредители их выполняют», - высказался горожанин.
Милота какая - заранее знать, куда производишь, все равно производить, а потом выть о вредителях. Уа,уаааа, плащатку не построили к роааадам, изверги.

Гость||

Гость писал(a):

Глаза чем обшиты?
А чем они бывают обшиты, когда в плодят в помойку.

Гость||

Найдут дурака-охранника и ошкурят.

-Пап, ты сказал, что тебе обрезали зарплату, значит ты будешь меньше пить?

-Нет, сынок, это значит, что ты будешь меньше есть.

Имя: Гость
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