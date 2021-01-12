12.01.2021 | 12:58

В Заречном соблюдение противоэпидемических мер угрожает здоровью школьников. На это в понедельник, 11 января, указал главе города Олегу Климанову местный житель Алексей.

Мужчина оставил на странице чиновника в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором рассказал, что учащихся первого класса школы «Дидакт» не пропустили в здание. Ребята вынуждены были ждать, стоя на морозе.

«Сегодня дети пошли в школу, и вот такая картина: на часах 7:40, на улице -10, и первоклашки стоят у школы. Мерзнут. Охрана говорит, «бумага» от департамента пришла: в школу до определенного времени никого не пускать. Детей просто выгоняют на мороз! Не все родители могут позволить себе приводить детей без десяти минут до занятий», - возмутился зареченец.

Мужчина задался вопросом, где же здравый смысл. Ведь школьники теперь рискуют подхватить не только коронавирус, но и ОРВИ. Алексей добавил, что охране грозит штраф в 15 000 рублей, если ребята попадут в образовательное учреждение до определенного времени.

«Вот так одни вредители сочиняют указания, другие вредители их подписывают, а третьи вредители их выполняют», - высказался горожанин.

На жалобу мужчины отреагировали.

«Никаких документов, регламентирующих доступ в учреждения образования, не издавалось. Режим функционирования образовательных организаций определяется локальным актом учреждения», - написал глава Заречного Олег Климанов.

Кроме того, Алексею ответил сотрудник городского департамента образования.

«Школы находятся под охраной частного предприятия. Директору школы дано поручение выяснить причины инцидента и основания подобных действий сотрудника ЧОП», - добавил он.