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Глас народа | Еще одна пензячка пожаловалась на астрономический счет за свет

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В рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась горожанка Светлана. Женщину неприятно удивила сумма на общедомовые нужды.

«Хочу понять, почему такой беспредел в Пензе? Пришел счет за ноябрь за электроэнергию ОДН в размере 913,46 руб.», - возмутилась женщина.

Она добавила, что речь идет о двухэтажном доме № 4 на Ударной улице в Пензе.

Это не первая жалоба горожан на астрономические счета за электроэнергию в строке ОДН. Так, в конце декабря в шок от суммы пришла жительница дома № 18 на улице Циолковского. Здание трехэтажное, и плата за свет должна быть небольшой. Кроме того, в подъезде используют энергосберегающие лампочки.

Аналогичная претензия была и у пензячки, живущей в доме № 8 на улице Ленина. Сумма в квитанции для пенсионерки оказалась весьма значительной. Выяснилось, что не все жильцы представляют верные показания счетчиков, поэтому часть расходов ложится на других, уходя в строку «общедомовые нужды».

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Новость сообщил — Волк Светлана
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Гость||

Когда уже ПОДНИМУТ ТАРИФЫ на свет, воду, отопление??? Устали ждать! Давайте быстрее!!!

Гость||

Платите и не нойте

Гость||

Гость писал(a):

Платите и не нойте
При СССР плата за коммуналку составляла не более 5 % от пенсии и не было счётчиков на ГВС, ХВС, отопление и газ. Был полный безлимит. Да - пенсии были маленькие. Но квартира если считать от размера пенсии не сжирала столько. Сейчас коммуналка - это 30 % от моей пенсии и стоят счётчики на ГВС и ХВС.

Гость||

Хорошая у вас пенсия, раз 30% платите это от 20 до 30 тыс.

Гость||

А не астрономическая цена за отопление, блин батареи бриллиантовые становятся. Все издержки ложатся на потребителях, блин эффективные менеджеры только драть и повышать умеют., думая что деньги на деревьях растут. А в зимний период деревья без листьев ))) , все повышают и повышают, до повышаются когда люди массово начнут не платить за услуги , по причине отсутствия денег. Прокуратуре нужно разобраться с ценами на эти баснословные тарифы. Сегодня принесли платежку за тепла увеличена плата в 500 руб. совсем с дубу рухнули и при том мордовские теплосети, все налоги идут туда, за электричество в Ниж. Новгород.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Выяснилось, что не все жильцы представляют верные показания счетчиков, поэтому часть расходов ложится на других, уходя в строку «общедомовые нужды».
Очень интересно... Получается,что добросовестные плательщики платят и за себя, и за "того парня"...

Гость||

А самогон гнать не перестала?и цену подняла Хитрожопая.

Гость||

Гость писал(a):

Очень интересно... Получается,что добросовестные плательщики платят и за себя, и за "того парня"...
Потому что они:

А) Терпилы;

У) Не стукачи и не крысы;

Е) Не кляузники и жалобщики.

Они заплатят ВСЁ!

Гость||

так может губернатор оплатит, он руководитель и отвечает за ОДН, общедомовый нужды забота губернатора. пускай из зарплаты высчитывают.

Гость||

Странная пензячка. Она сама же голосовала за это.

Гость||

Гость писал(a):

так может губернатор оплатит, он руководитель и отвечает за ОДН, общедомовый нужды забота губернатора. пускай из зарплаты высчитывают.
КР на СОИ оплачивают только собственники и только за свой многоквартирный дом. Более чем уверен что 913 рублей 46 копеек за ОДН по ЭЭ та женщина из новости олатит на 100%.

Имя: Гость
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