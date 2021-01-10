10.01.2021 | 14:06

В рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась горожанка Светлана. Женщину неприятно удивила сумма на общедомовые нужды.

«Хочу понять, почему такой беспредел в Пензе? Пришел счет за ноябрь за электроэнергию ОДН в размере 913,46 руб.», - возмутилась женщина.

Она добавила, что речь идет о двухэтажном доме № 4 на Ударной улице в Пензе.

Это не первая жалоба горожан на астрономические счета за электроэнергию в строке ОДН. Так, в конце декабря в шок от суммы пришла жительница дома № 18 на улице Циолковского. Здание трехэтажное, и плата за свет должна быть небольшой. Кроме того, в подъезде используют энергосберегающие лампочки.

Аналогичная претензия была и у пензячки, живущей в доме № 8 на улице Ленина. Сумма в квитанции для пенсионерки оказалась весьма значительной. Выяснилось, что не все жильцы представляют верные показания счетчиков, поэтому часть расходов ложится на других, уходя в строку «общедомовые нужды».