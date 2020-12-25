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Из жизни

Пензячка назвала счета за общедомовые нужды астрономическими

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Женщина из дома № 18 на улице Циолковского в шоке от последней квитанции за свет. С каждым месяцем за лампы в подъездах платит все больше и больше. С чем это связано, непонятно.

«Большие ОДН по свету с июля. До июля были маленькие - 15 рублей, 25, а сейчас вообще 250 - это астрономически! В июле было 132, в августе - 193 рубля, в сентябре - 156 рублей, в октябре - 87, а в ноябре - 250», - пожаловалась Лидия Павловна.

Расход электричества должен быть небольшим, ведь в трехэтажке всего несколько лампочек в подъездах, зачастую жильцы используют энергоэффективные. Люди не знают, как объяснить рост платы.

«Никакого лифта, у нас дом маленький. Я не знаю, почему такие большие ОДН. До этого стояло по формуле: на 70 метров - не более 25 рублей», - рассказала Лидия Павловна.

Большего контроля требует женщина. Необходимо выявить причину растущих трат на коллективные нужды.

«Это дело поставщиков энергии. Они должны следить, почему такой большой расход. Может быть, у нас тут два магазина сидят. Нам бы хотелось, чтобы проверку сделали», - предложила жительница дома.

В декабре количество жалоб на большие счета за свет увеличилось. Если раньше были отдельные обращения в «Службу 11», то теперь жители Пензы звонят по этому поводу едва ли не каждый день.

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Гость||

Ну и,хде жкрнальиское расседование

Гость||

Статья в корне неправильная.Должно быть так: после принятия поправок в Конституцию пензячка приятно удивлена отстутствием в квитанции расходов на общедомовые нужды.

Гость||

так это, 13 сентября, пеньки, багажники

Гость||

всё правильно до июля плата за ОДН была по нормативу а с июля вступило в силу постановление Правительства РФ от 06.05.2011г № 354 (ред. от 29.06.2020) согласно которому расчёт платы за электроэнергию на содержание ОДН стал рассчитываться как для домов с непосредственным управлением или домов где способ управления не выбран. В 2014 году когда было крупное банкротство управляяек, жильцов домов управление которыми было невыгодно (1,2,3 - этажные дома старого жилого фонда)вынудили взять дома на самоуправление - теперь в них плата за ОДН рассчитывается по принципу - показание общёдомового счётчика минус показание индивидуальных счётчиков всё что осталось делится на все квартиры согласно площади.

Ситуация сложная:

нашим людям не докажешь что показания счётчиков нужно передавать строго с 20 по 25 число каждого месяца,

что если они не заплатят в текущем месяце то их рас электроэнергии делится на всех остальных,

что если нет денег то можно на сайте поставщика передать показания счётчика без оплаты и.т.д

Жильцам нужно добиваться если это позволяет схема электроснабжения дома установки счётчика или нескольких счётчиков электроэнергии на проводку которая отвечает за ОДН. Добиваться от поставщика жёсткого контроля за неплательщиками - выставление им счетов по нормативу, ограничения им ресурса и.т.д

Гость||

Жильцы должны платить строго по счетчику и не кому ничего передавать не надо . Приходите и списывайте показания счетчиков . Они не в квартире а на площадке. И изучите ФЗ № 354 об обязанностях ленивых управляек в разделе оплат по нормативу ОДН. И вообще управляйки это клоп созданный для сбора денег.

Имя: Гость
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