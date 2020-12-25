Пензячка назвала счета за общедомовые нужды астрономическими

25.12.2020 | 19:42

Женщина из дома № 18 на улице Циолковского в шоке от последней квитанции за свет. С каждым месяцем за лампы в подъездах платит все больше и больше. С чем это связано, непонятно.

«Большие ОДН по свету с июля. До июля были маленькие - 15 рублей, 25, а сейчас вообще 250 - это астрономически! В июле было 132, в августе - 193 рубля, в сентябре - 156 рублей, в октябре - 87, а в ноябре - 250», - пожаловалась Лидия Павловна.

Расход электричества должен быть небольшим, ведь в трехэтажке всего несколько лампочек в подъездах, зачастую жильцы используют энергоэффективные. Люди не знают, как объяснить рост платы.

«Никакого лифта, у нас дом маленький. Я не знаю, почему такие большие ОДН. До этого стояло по формуле: на 70 метров - не более 25 рублей», - рассказала Лидия Павловна.

Большего контроля требует женщина. Необходимо выявить причину растущих трат на коллективные нужды.

«Это дело поставщиков энергии. Они должны следить, почему такой большой расход. Может быть, у нас тут два магазина сидят. Нам бы хотелось, чтобы проверку сделали», - предложила жительница дома.

В декабре количество жалоб на большие счета за свет увеличилось. Если раньше были отдельные обращения в «Службу 11», то теперь жители Пензы звонят по этому поводу едва ли не каждый день.