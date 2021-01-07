07.01.2021 | 11:33

В среду, 6 января, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель Никольска Александр Cмирнов с жалобой на действия управляющей компании.

«При покупке квартиры по адресу: г. Никольск, ул. Кирова, 5, - не было особых проблем. А сейчас, после ремонта крыши, стали мокнуть стены в районе потолка, конденсат скапливается, все в плесени. На натяжных потолках замыкает проводка, все мокрое, вода капает на голову», - рассказал мужчина о своей беде.

В подтверждение своих слов он прислал фотографии, на которых видны пятна плесени на панелях, стенах, обоях.

«Сообщали в устной форме в УК Баранову А. В. Он приезжал, смотрел и разводил руками. После множественных звонков он сказал: «Бегайте куда хотите и жалуетесь куда хотите». Результата в итоге ноль».

По словам горожанина, он обращался в администрацию Никольска. Ему пообещали составить акт, но прошел уже месяц, а комиссия на пороге так и не появилась.

«Кому и куда жаловаться? Как найти управу, чтобы хоть что-то предпринималось? У многих дети дышат плесенью, от мокрой проводки есть вероятность замыкания и пожара», - завершил Александр.