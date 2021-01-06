06.01.2021 | 12:48

Во вторник, 5 января, в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru со своей проблемой обратилась жительница Нижнеломовского района Кристина.

Женщина живет в частном доме в поселке Светлореченька. Рядом, на расстоянии трех-четырех метров, расположена водонапорная башня.

«На протяжении четырех лет круглогодично она протекает, дом заливает. Зимой ситуация хуже: сени заливает по колено, все замерзает, дверь промерзает на 20-30 см, каждое утро ее приходиться выбивать, чтобы попасть на работу. Дом приходит в непригодное состояние», - рассказала Кристина.

Он пояснила, что является матерью-одиночкой, воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Сама исправить ситуацию, естественно, не может.

«В администрацию сельсовета обращались много раз, говорили, что все решат и эту башню снесут, но никакого решения ситуации. В последний раз сказали: на это не выделяют деньги, не на свои же делать», - добавила сельчанка.

Кристина очень надеется, что чиновники обратят внимание на проблему и дело сдвинется с мертвой точки.