Сотрудник предприятия в Ломове наказал доносчика и попал в колонию

12.02.2025 | 11:08

41-летнего жителя Сызрани, трудившегося упаковщиком на предприятии в Нижнем Ломове, осудили за вымогательство. Он требовал от сослуживца возместить ему штраф за пребывание на работе в состоянии алкогольного опьянения.

Это случилось 26 июля 2024 года. Жителя Самарской области и еще одного работника предприятия оштрафовали за нарушение трудовой дисциплины на 16 000 рублей каждого. Мужчина заподозрил, что начальство узнало о ситуации от другого их коллеги, и решил добиться возврата денег от доносчика. Сызранец пришел в его комнату в общежитии и потребовал 32 000 рублей. Получив отказ, он нанес сослуживцу несколько ударов по туловищу и голове. Не выдержав давления, тот перевел нужную сумму.

Позже мужчина полностью признал вину и вернул деньги. Потерпевший в суде заявил, что ни о чем не докладывал начальству, а 32 000 рублей перечислил из-за страха за свое здоровье.

Нижнеломовский районный суд признал сызранца виновным. С учетом того, что он имеет непогашенные судимости и совершил преступление, отбывая условный срок, по совокупности приговоров ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также мужчина не сможет управлять транспортными средствами 3 года и 7 месяцев, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

«Приговор в части квалификации действий осужденного и назначенного наказания коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлен без изменения и вступил в законную силу», - добавили в областном суде.