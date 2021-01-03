Утром в воскресенье, 3 января, житель Пензы рассказал в городском сообществе автомобилистов о происшествии, свидетелем которого ему пришлось стать.
«Сегодня ночью на улице Ульяновской девушка уходила от ДПС, не справилась с управлением и вылетела с проезжей части, даже не тормозила», - пояснил мужчина, прикрепив к своему посту фотографии.
На них запечатлен автомобиль марки Hyundai, вылетевший с проезжей части на залесенную территорию, и два экипажа дорожно-патрульной службы.
«Был понятым, прошла освидетельствование, 0,2 промилле, не согласилась с результатами, уехали в наркологию», - заключил рассказчик.
Официальные ведомства факт погони и ДТП пока не прокомментировали.
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