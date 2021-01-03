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Глас народа | В Пензе понятой рассказал о погоне за пьяной девушкой на Hyundai

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Утром в воскресенье, 3 января, житель Пензы рассказал в городском сообществе автомобилистов о происшествии, свидетелем которого ему пришлось стать.

«Сегодня ночью на улице Ульяновской девушка уходила от ДПС, не справилась с управлением и вылетела с проезжей части, даже не тормозила», - пояснил мужчина, прикрепив к своему посту фотографии.

На них запечатлен автомобиль марки Hyundai, вылетевший с проезжей части на залесенную территорию, и два экипажа дорожно-патрульной службы.

«Был понятым, прошла освидетельствование, 0,2 промилле, не согласилась с результатами, уехали в наркологию», - заключил рассказчик.

Официальные ведомства факт погони и ДТП пока не прокомментировали.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вы чего там до принцессы докататься решили!?

Гость||

Завтра в загсе сменит имя и ей подарят новые права...

Гость||

0,2 не о чем,пока доедет до наркологии,останется только аромат дорогих духов.

Гость||

Утро журналюг начинается с воровства навостей из вк

Гость||

Ведь заказчика избиения журналиста Кашина не осудили?Почему?

Гость||

А помнишь?Раньше был какой то русско-израильский единый россий.

Гость||

Каблук застрял в пядалях

Гость||

На коньках с клюшками и шайбами

Гость||

Гость писал(a):

Гость|03.01.2021 10:13|

Каблук застрял в пядалях

бедный мужик))))

Имя: Гость
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