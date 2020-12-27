27.12.2020 | 14:16

В субботу, 26 декабря, в соцсети Instagram пензенец поделился снимком оригинальной новогодней елки.

Подписчик группы penza.seichas опубликовал фото праздничного «дерева», которое соорудили из мешков картофеля, водруженных один на другой. Местом установки необычной елки стал, по всей видимости, продовольственный склад.

Украсили «красавицу» тоже овощами. Умельцы прицепили к сеткам картофеля «сосульки»-морковки, шары - луковицы и репу.

«А какая елка у вас?» - задали вопрос пользователям.

Снимок набрал более 240 лайков.

Ранее креативность проявили работники филиала № 3 детсада № 52 на улице Гоголя в Пензе. Они нарядили в костюмы Деда Мороза и Снегурочки деревья. По всей видимости, такие сказочные персонажи должны были заменить ребятам аниматоров, вход которым на детские утренники запретили.

Фото instagram.com/penza.seichas.