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Глас народа | В пензенском детсаду в Деда Мороза и Снегурочку нарядили деревья

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Жители Пензы всегда отличались креативностью. Проводить старый и встретить новый год некоторые тоже решили нестандартно.

Так, на территории филиала № 3 детского сада № 52 на улице Гоголя, 83, появились новогодние волшебники, образы которых далеки от привычных: в костюмы Деда Мороза и Снегурочки наряжены деревья.

«Какой год - такие Дед Мороз и Снегурочка», - написал житель Пензы, запечатлевший необычные фигуры.

Ранее родители городских детсадовцев жаловались на то, что аниматору в образе Деда Мороза вход в дошкольное учреждение воспрещен из-за пандемии.

Взрослых предупредили: для детей из младших групп в роли волшебников выступят воспитатели, а вот ребята из старших пообщаются с Дедом Морозом (аниматором) онлайн.

Некоторые тогда высказались, что Дед Мороз по скайпу - это жестоко, нельзя лишать шестилеток праздника.

Как бы там ни было, ребята из детского сада на Гоголя, 83, без чуда не останутся: у них перед глазами всегда будут два волшебных дерева.

Фото Кирилла Ибрагимова.

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Гость||

Но, если туп, как дерево - родишься баобабом

И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь...

Гость||

Воттакие аниматоры из прдут поздравлять ребятишек. Надолго запомнят

Гость||

Ужас !У детей в мозгах всё перевернётся - Дед Мороз стал деревом, нет такой сказки !

Гость||

Придумайте.) Ровно в полночь дерево превратится в Деда Мороза и пойдет разносить подарки детям.))

Гость||

Гость писал(a):

Придумайте.) Ровно в полночь дерево превратится в Деда Мороза и пойдет разносить подарки детям.))
Зачем обманывать? Скажите сразу, как есть - тебя родили, чтобы работать за еду, сидеть в кредитах и ипотеках, а главное - платить налоги и доиться.

Гость||

Гость писал(a):

Ужас !У детей в мозгах всё перевернётся -
У них и так все перевернется с годков 12, сюрпризом будет. Готовьтесь всю жизнь потом отвечать... трудиться морально и крутиться аки оса на сковородке, доказывая, как прекрасеееен этот мииир.

Имя: Гость
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