16.12.2020 | 10:00

Жители Пензы всегда отличались креативностью. Проводить старый и встретить новый год некоторые тоже решили нестандартно.

Так, на территории филиала № 3 детского сада № 52 на улице Гоголя, 83, появились новогодние волшебники, образы которых далеки от привычных: в костюмы Деда Мороза и Снегурочки наряжены деревья.

«Какой год - такие Дед Мороз и Снегурочка», - написал житель Пензы, запечатлевший необычные фигуры.

Ранее родители городских детсадовцев жаловались на то, что аниматору в образе Деда Мороза вход в дошкольное учреждение воспрещен из-за пандемии.

Взрослых предупредили: для детей из младших групп в роли волшебников выступят воспитатели, а вот ребята из старших пообщаются с Дедом Морозом (аниматором) онлайн.

Некоторые тогда высказались, что Дед Мороз по скайпу - это жестоко, нельзя лишать шестилеток праздника.

Как бы там ни было, ребята из детского сада на Гоголя, 83, без чуда не останутся: у них перед глазами всегда будут два волшебных дерева.

Фото Кирилла Ибрагимова.