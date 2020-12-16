Жители Пензы всегда отличались креативностью. Проводить старый и встретить новый год некоторые тоже решили нестандартно.
Так, на территории филиала № 3 детского сада № 52 на улице Гоголя, 83, появились новогодние волшебники, образы которых далеки от привычных: в костюмы Деда Мороза и Снегурочки наряжены деревья.
«Какой год - такие Дед Мороз и Снегурочка», - написал житель Пензы, запечатлевший необычные фигуры.
Ранее родители городских детсадовцев жаловались на то, что аниматору в образе Деда Мороза вход в дошкольное учреждение воспрещен из-за пандемии.
Взрослых предупредили: для детей из младших групп в роли волшебников выступят воспитатели, а вот ребята из старших пообщаются с Дедом Морозом (аниматором) онлайн.
Некоторые тогда высказались, что Дед Мороз по скайпу - это жестоко, нельзя лишать шестилеток праздника.
Как бы там ни было, ребята из детского сада на Гоголя, 83, без чуда не останутся: у них перед глазами всегда будут два волшебных дерева.
Фото Кирилла Ибрагимова.
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