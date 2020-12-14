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Глас народа | Кузнечане рассказали о проблемах с общественным транспортом

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Вслед за жителями Пензы на проблемы с общественным транспортом начали жаловаться кузнечане. Горожане рассказали, что в последнее время автобусы малой вместимости стали ходить реже. Порой уехать просто невозможно.

«Работаю в районе Залиния. Сегодня с 18:06 до 18:43 не прошло НИ ОДНОГО автобуса № 1 от рынка... В чем проблема? На остановке стояла я и девушка. В итоге поехали на такси за 167 рублей при зарплате в 10 тысяч. Хорошо живем, да?» - возмутилась одна из жительниц города в местном сообществе во «ВКонтакте».

Ее слова подтвердила другая интернет-пользовательница: «Я заметила, что раньше и 9, 11, 66 ходили чаще. Сейчас по 20-30 минут можно ждать, никак не привыкну. И набиваются, соответственно, битком. В такое-то время!»

«Безобразно ходят маршрутки 33 и 1. После 18:00, чтобы уехать из Западного микрорайона, приходится 30-40 минут ждать. Люди возмущаются, водители либо не реагируют на жалобы пассажиров, либо хамовато отвечают. Не раз уже обращались по этому поводу к депутатам и в администрацию города, но проблема не решается ВООБЩЕ», - согласилась третья.

По мнению кузнечан, справиться с ситуацией помог бы более жесткий контроль со стороны местной администрации.

Ранее на работу общественного транспорта пожаловались жители Пензы. Во время подготовки к прямой линии губернатора они озвучили несколько проблемных вопросов. Однако во время трансляции Иван Белозерцев ни на один из них не ответил.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Родные мои, ну потерпите ещё чуть-чуть, времени на раскачку нет, ни минуты!

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