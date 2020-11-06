06.11.2020 | 09:20

На улице Антонова в Пензе установили и включили новый светофор. В результате местные жители начали массово нарушать ПДД, а один из горожан даже назвал регулировщик злосчастным.

Вечером в четверг, 5 ноября, мужчина разместил видео в городском водительском чате в Viber. Он рассказал, что 9 из 10 пешеходов, пересекающих проезжую часть в указанном месте, делают это на запрещающий сигнал светофора.

«Так что, ребята, аккуратнее. Видите: им (все равно. - Прим. ред.) абсолютно на все. Зеленый горит (для автомобилей. - Прим. ред.), едут машины. Вон, идет, закурил. Слов нет - одни мысли, и те матом!» - поделился мужчина.

Впоследствии видео было удалено из чата, предположительно, из-за звучащей в нем оскорбительной лексики.

Однако на неосмотрительных пешеходов пожаловались и в других сообществах в соцсетях. Так, фото нового светофора опубликовал один из участников сообщества «Черный список Пенза» во «ВКонтакте».

«Только пешеходы на него не смотрят, идут когда захотят», - констатировала в комментариях другая подписчица группы.

Третий участник саркастически заметил, что светофоров в микрорайоне ГПЗ-24 недостаточно.

«Еще у «Шайбы» (спорткомплекс «Золотая шайба». - Прим. ред.) надо, у «Ленты» два... И на Измайлова маловато... Все для пешеходов», - написал интернет-пользователь.