В Мокшане лихач на мотоцикле скрылся после ДТП

01.05.2024 | 14:22

В Мокшане разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия с участием мотоциклиста. Авария случилась во вторник, 30 апреля.

В 16:28 напротив дома № 1д на улице 1-й Первомайской неизвестный на мотоцикле сбил 66-летнего мужчину, который шел по обочине.

Пешеход получил травмы и был госпитализирован, сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Мокшанскому району.

После аварии мотоциклист скрылся, сейчас его личность устанавливается.

«Очевидцев либо граждан, имеющих какую-либо информацию по факту происшествия, просим сообщить по телефонам: 2-11-05, 2-11-39 - или в официальную группу во «ВКонтакте», - обратились к мокшанцам в ОГИБДД.