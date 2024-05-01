В Мокшане лихач на мотоцикле скрылся после ДТП

В Мокшане разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия с участием мотоциклиста. Авария случилась во вторник, 30 апреля.
В 16:28 напротив дома № 1д на улице 1-й Первомайской неизвестный на мотоцикле сбил 66-летнего мужчину, который шел по обочине.
Пешеход получил травмы и был госпитализирован, сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Мокшанскому району.
После аварии мотоциклист скрылся, сейчас его личность устанавливается.
«Очевидцев либо граждан, имеющих какую-либо информацию по факту происшествия, просим сообщить по телефонам: 2-11-05, 2-11-39 - или в официальную группу во «ВКонтакте», - обратились к мокшанцам в ОГИБДД.
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