03.11.2020 | 09:28

Во вторник, 3 ноября, в редакцию портала PenzaInform.ru позвонила жительница Пензы по имени Татьяна. Она рассказала, что ехала от Фонтанной площади до Западной Поляны по маршруту № 1 не в автобусе большой вместимости, а на маршрутном такси.

«Водитель сказал, что микроавтобусы вернули со вчерашнего дня. Объяснил так: пассажиры просили вернуть большие автобусы, чтобы ездить по 23 рубля и иметь льготы. А перевозчик установил цену за проезд 27 рублей, поэтому народ по возможности пользовался другим транспортом. Словом, автобусы оказались невыгодными», - поделилась горожанка.

Она добавила, что, по словам шофера, автобусы на маршрут снимали с других рейсов, а это тоже оказалось непрактичным.

Микроавтобусы на 1-м маршруте заменили машинами большой вместимости с 25 сентября. Как пояснил начальник управления транспорта и связи Михаил Глушков, это нововведение было связано с большим количеством обращений льготников, которые могли бы пользоваться своим правом.

Однако уже через несколько дней от горожан посыпались нарекания на работу автобусов. Критике подвергся график их движения. Пензенцы писали, что интервал составляет не менее 20 минут, а в обеденное время все 40.

Больше всего людей шокировала цена проезда - 27 рублей.

«Мы привыкли к тому, что нужно платить эту сумму в маршрутках - юрких и быстрых, на которых можно оперативно добраться из точки А в точку Б. Но почему те же деньги берут в неповоротливом медлительном автобусе, если учесть, что вместимость его гораздо больше?» - возмутилась одна из пассажирок.

Она также напомнила, что затраты на перевозку льготников перевозчикам компенсирует городской бюджет, а не пассажиры без льгот.

В мэрии Пензы пояснили: «Решение об установлении тарифа на перевозку пассажиров и провоз багажа за одну поездку по регулярному маршруту № 1 «Больница» - «Ул. Мира» автобусами большого класса принимает компания-перевозчик - ООО «Компания Дилижанс».