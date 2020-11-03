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Глас народа | В Пензе на маршрут № 1 вернулись микроавтобусы

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Во вторник, 3 ноября, в редакцию портала PenzaInform.ru позвонила жительница Пензы по имени Татьяна. Она рассказала, что ехала от Фонтанной площади до Западной Поляны по маршруту № 1 не в автобусе большой вместимости, а на маршрутном такси.

«Водитель сказал, что микроавтобусы вернули со вчерашнего дня. Объяснил так: пассажиры просили вернуть большие автобусы, чтобы ездить по 23 рубля и иметь льготы. А перевозчик установил цену за проезд 27 рублей, поэтому народ по возможности пользовался другим транспортом. Словом, автобусы оказались невыгодными», - поделилась горожанка.

Она добавила, что, по словам шофера, автобусы на маршрут снимали с других рейсов, а это тоже оказалось непрактичным.

Микроавтобусы на 1-м маршруте заменили машинами большой вместимости с 25 сентября. Как пояснил начальник управления транспорта и связи Михаил Глушков, это нововведение было связано с большим количеством обращений льготников, которые могли бы пользоваться своим правом.

Однако уже через несколько дней от горожан посыпались нарекания на работу автобусов. Критике подвергся график их движения. Пензенцы писали, что интервал составляет не менее 20 минут, а в обеденное время все 40.

Больше всего людей шокировала цена проезда - 27 рублей.

«Мы привыкли к тому, что нужно платить эту сумму в маршрутках - юрких и быстрых, на которых можно оперативно добраться из точки А в точку Б. Но почему те же деньги берут в неповоротливом медлительном автобусе, если учесть, что вместимость его гораздо больше?» - возмутилась одна из пассажирок.

Она также напомнила, что затраты на перевозку льготников перевозчикам компенсирует городской бюджет, а не пассажиры без льгот.

В мэрии Пензы пояснили: «Решение об установлении тарифа на перевозку пассажиров и провоз багажа за одну поездку по регулярному маршруту № 1 «Больница» - «Ул. Мира» автобусами большого класса принимает компания-перевозчик - ООО «Компания Дилижанс».

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Гость||

----Недолго музыка играла )))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

автобусы оказались невыгодными», - поделилась горожанка.
И троллейбусы тоже...

Да и если разобраться, то сами буртасы тоже не выгодны.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы привыкли к тому, что нужно платить эту сумму в маршрутках - юрких и быстрых... почему те же деньги берут в неповоротливом медлительном автобусе?» - возмутилась одна из пассажирок.
Миша, твоя жена уже интервью раздает? Днище...

Гость||

Так сразу и сказали, что это временно, с этим расчетом и тариф такой выставили, чтоб показать убыточность, ну прямо как не Глупове живете, удивляться нечему.

Гость||

как у нас говорят- все для людей!!

Гость||

одно горючее стоит-50руб.

Гость||

Лузгину:

Это фиаско, братан!

Гость||

Точно! Стоя сегодня на остановке в ожидании своего троллейбусика, подумала, что автобус вроде как не попадается на глаза второй день. Что интересно, в субботу проехались на большом Первом из центра до дома. Свободно так-хорошо!

Имя: Гость
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