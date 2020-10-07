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Глас народа | В Пензе терапевт обслужила вызов, не встречаясь с больными

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Пензячка, вся семья которой болеет чем-то очень похожим на коронавирус, не дождалась вызванного врача. Антибиотик назначили по телефону, рассказала женщина корреспонденту PenzaInform.ru.

«Взрослых у нас в доме двое - я и моя 85-летняя мама. Болеем уже неделю. У меня - невысокая температура вначале, потом головная боль, слабость и потеря обоняния. У мамы - постоянные подъемы температуры, слабость, кашель и двусторонняя пневмония на КТ», - уточнила пензячка.

Неделю назад врач их посетил, сделал назначения. На следующий день зашли лаборанты, взяли у обеих женщин кровь, а у старшей еще и мазок на COVID.

«Результаты этих исследований нам неизвестны», - отметила горожанка.

Кашель беспокоил бабушку все больше, и семья организовала ей платную КТ. Итог - двусторонняя пневмония с поражением каждого легкого в пределах 20 процентов.

«Вот здесь мы, признаюсь, запаниковали. Назначенный антибиотик явно не работает, состояние не стабилизируется. 20 процентов вроде как легкая степень и не повод для госпитализации. Да и ехать в Колышлей - а знакомым сказали, что кладут сейчас туда, - не хочется.

Но с другой стороны, маме 85 лет. Стало страшно. И мы снова вызвали участкового, чтобы показать КТ и узнать мнение. Кроме того, надо было решать что-то и со мной - продлять больничный или нет, что пить дальше», - описала ситуацию пензячка.

Но врач на вызов не пришла. Вместо этого она позвонила. Заслушав результаты КТ, быстро продиктовала назначения для бабушки с другим антибиотиком и положила трубку.

«Спросить о себе я даже не успела. Да и послушать меня как можно по телефону? В состоянии легкого шока я пошла в аптеку за лекарством для мамы. И там мне отказались его продавать без рецепта. В то, что врач назначил антибиотик по телефону, конечно, не поверили. И я их понимаю», - поделилась пензячка.

Врачи перегружены. Видимо, настолько, что физически справиться с наплывом заболевших невозможно. Вот только как выживать людям в такой ситуации, неясно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вот только как выживать людям в такой ситуации, неясно.
Систему здравоохранения в Пензе действующий режим развалил полностью. Она умерла. Тут уж не до людей.

Гость||

В Москве бесплатно выдают лекарства и прибор для измерения сатурации, а у нас даже врача не дождаться. Москвичи стране важнее?

Гость||

Стабильность, безопасность, развитие!

Гость||

Хорошо хоть так, мне приговором вызове врача ответили, что не положено, да и врачей не хватает. Следуйте тому что прописали, то есть еште арбидол и закусывайте гриппфероном

Гость||

* при повторном

Гость||

Гость писал(a):

Вот только как выживать людям в такой ситуации, неясно.
Вот все говорят, что надо жить как жили. Что это просто вирус, каких сотни. Что все всё врут, и нет никакого КВ. Что это власти с врачами сговорились и дурят народ. Издеваются над народом с помощью масок и карантинов.

Гость||

Подтверждаю, лечат по телефону. У мужа внебольничная пневмония, лечат дома, у меня непонятные признаки, снижено обоняние, 6 октября вечером врач позвонила по телефону, а приходить не стала.

Гость||

Врач услышала про потерю обоняние, поняла, что это Ковид, и не пошла. И правильно сделала. Не ее это дело. Защитными средствами она не обеспечена. А то скоро и по телефону некому будет консультировать. Все претензии - к чиновникам.

Гость||

Прием по телефону - рай для желающих словить больничный на халяву.

Гость||

Врачи работают на износ,приходят даже в 10 вечера.Предупреждали же,носите маски,сидите дома,так нет,мы же умнее всех и вирус нас не возьмёт.На одного терапевта приходиться до 5000 человек на участке,и если даже 10% болеет,то это 500 человек,КАК ?? Обойти всех?Где взять столько врачей ?Пишут ,говорят,65+сидите дома,нет в транспорте полно бабулек и дедулек,все куда едут,с сумками,тележками,вроде и дачный сезон кончился.Молодёжь вон дома хочет сидеть,а старикам не сидиться,казалось бы включи телик и щелкай каналы,сериалы круглосуточно.Но они ездят,пока петух не клюнет,а потом плачут,нас слушать не хотят

Гость||

Да может не ездила никуда бабушка. Пишут же, что вся семья болеет, может, внук из школы притащил

Гость||

Надо чтобы губернатор,издал приказ ,а полиция прилюдно поймала пенсионера+65 и штрафанула тыщ на 5-10 и по телеку,показали бы ,завтра ни одного пенсионера в городе не увидим

Гость||

Гость писал(a):

Вот все говорят, что надо жить как жили. Что это просто вирус, каких сотни. Что все всё врут, и нет никакого КВ. Что это власти с врачами сговорились и дурят народ. Издеваются над народом с помощью масок и карантинов.
А можно ещё сказать так, что это вы сговорились все и над врачами решили поиздеваться. Да так что они не успевают на вызовы приходить.

Гость||

У нас в подъезде болеют сейчас 3 семьи. Не буду утверждать, чем именно, но всем нужна помощь врача. И это только те, о ком я знаю. Как же один врач справится

Гость||

Гость писал(a):

Гость|07.10.2020 12:27|

penzainform.ru писал(a):

Вот только как выживать людям в такой ситуации, неясно.

Систему здравоохранения в Пензе действующий режим развалил полностью. Она умерла. Тут уж не до людей.

Причем тут развал Развалили много чего Просто врачам стало не до людей У них опять итальянская забастовка

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Имя: Гость
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