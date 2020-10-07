07.10.2020 | 12:05

Пензячка, вся семья которой болеет чем-то очень похожим на коронавирус, не дождалась вызванного врача. Антибиотик назначили по телефону, рассказала женщина корреспонденту PenzaInform.ru.

«Взрослых у нас в доме двое - я и моя 85-летняя мама. Болеем уже неделю. У меня - невысокая температура вначале, потом головная боль, слабость и потеря обоняния. У мамы - постоянные подъемы температуры, слабость, кашель и двусторонняя пневмония на КТ», - уточнила пензячка.

Неделю назад врач их посетил, сделал назначения. На следующий день зашли лаборанты, взяли у обеих женщин кровь, а у старшей еще и мазок на COVID.

«Результаты этих исследований нам неизвестны», - отметила горожанка.

Кашель беспокоил бабушку все больше, и семья организовала ей платную КТ. Итог - двусторонняя пневмония с поражением каждого легкого в пределах 20 процентов.

«Вот здесь мы, признаюсь, запаниковали. Назначенный антибиотик явно не работает, состояние не стабилизируется. 20 процентов вроде как легкая степень и не повод для госпитализации. Да и ехать в Колышлей - а знакомым сказали, что кладут сейчас туда, - не хочется.

Но с другой стороны, маме 85 лет. Стало страшно. И мы снова вызвали участкового, чтобы показать КТ и узнать мнение. Кроме того, надо было решать что-то и со мной - продлять больничный или нет, что пить дальше», - описала ситуацию пензячка.

Но врач на вызов не пришла. Вместо этого она позвонила. Заслушав результаты КТ, быстро продиктовала назначения для бабушки с другим антибиотиком и положила трубку.

«Спросить о себе я даже не успела. Да и послушать меня как можно по телефону? В состоянии легкого шока я пошла в аптеку за лекарством для мамы. И там мне отказались его продавать без рецепта. В то, что врач назначил антибиотик по телефону, конечно, не поверили. И я их понимаю», - поделилась пензячка.

Врачи перегружены. Видимо, настолько, что физически справиться с наплывом заболевших невозможно. Вот только как выживать людям в такой ситуации, неясно.