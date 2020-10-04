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Глас народа | Мелочь в холодной воде пензенского фонтана привлекла детей

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В субботу, 3 октября, пензячка Лариса попросила людей не бросать монеты в обновленный фонтан. Выяснилось, что мелочь привлекает внимание детей, которые не боятся лезть за ней даже в холодную воду.

Свой призыв горожанка разместила под постом, размещенном пензячкой Любовью Найденовой. Женщина запечатлела мальчика лет десяти стоящим на бортике фонтана в одном нижнем белье. По ее словам, школьник что-то искал в воде и залезал в нее, несмотря на низкую температуру.

Комментаторы вспомнили, как сами, будучи детьми, не боялись холодной воды. Один горожанин посоветовал в следующий раз объяснить ребенку, что залезать в фонтан не следует, и купить ему горячий чай и пирожное.

«Я тоже это видела, идя мимо на работу, и мое сердце не выдержало. Я подошла к мальчику, он ловил веревкой с магнитом мелочь из фонтана. Спросила, для чего он это делает. Ответ убил: «Щас пойду куплю мороженое». Я стала выгонять его из фонтана, и, пока не пригрозила полицией, он не вышел. Вылез из воды, ноги красные, все отмоченные. Видно, не пять минут там лазил. Пожалуйста, не кидайте в фонтан вашу мелочь, впрок она не идет!» - написала Лариса.

Фото Любови Найденовой, vk.com/mo_penza.

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Гость||

Нищеброды,чё.

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