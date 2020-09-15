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Глас народа | Качели на Фонтанной площади разделили горожан на два лагеря

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Новые качели, установленные на реконструированной Фонтанной площади в Пензе, продолжают порождать бурные дискуссии в соцсетях.

На этот раз критике подверглись двое молодых людей, устроивших из конструкции экстремальный аттракцион. Видеозапись, на которой запечатлен инцидент, разместила одна из участниц группы «Черный список Пенза» во «ВКонтакте».

Девушка выразила мнение, что «красивые места делают для нормальных людей», но находятся те, кто все портит.

«Не удивляйтесь потом, что в городе ничего не ремонтируют и не делают для благоустройства, чтоб потом заново не чинить, после таких неблагодарных», - возмутилась интернет-пользовательница.

Она опубликовала видео, на котором двое молодых людей сильно раскачиваются на качелях. Один из них делает это стоя, второй сидит.

В комментариях пензенцы разделились на две группы. Одни заявили, что качели созданы для подобных развлечений: «Мы все в детстве катались и сидя, и стоя, и на спор прыгали, кто дальше, и все выросли достойными людьми», «Огородите забором из колючки и любуйтесь на арт-объект».

Другие призвали бережнее относиться к новым объектам.

«У нас нельзя ничего красивого делать, потому что родители не воспитывают в детях уважение к чужому труду», - поделился мнением участник группы.

Одна из жительниц города отметила, что качели и детская площадка находятся в опасной близости.

«Дети носятся около качелей, я своего чудом поймала, а то бы отлетел до самого фонтана, на качелях девчонки сильно раскачивались. Заграждение бы какое-нибудь», - предложила женщина.

Ранее житель Пензы обратил внимание на то, что новые качели успели расшататься за несколько дней. Качели быстро отремонтировали. В мэрии заявили, что виновниками поломки креплений стали молодые люди. Они катались вчетвером, а такая нагрузка не предусмотрена конструкцией.

Кроме прочего, жители Пензы обратили внимание на то, что вода из фонтана растекается по наземной пешеходной части. А наибольшее отторжение вызвала скульптура «кентавра». Возмущение стало настолько сильным, что мэрия пообещала заменить его на другой арт-объект.

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Гость||

Не хватает обезьяньих воплей во время раскачивания на качелях )))

Гость||

Как разделил кентавр?

Гость||

Люди в мире делятся на две категории: одни сидят на трубах, а другим нужны деньги

Гость||

Как сломают качели - срезать и забыть. Для пензюкийцев только монолит из железобетона, да и тот сломают.

Гость||

На традиционно и нетрадиционно ориентированных.

Гость||

Поставить горку из чугуния для дэбилов.

Гость||

Качели эти не вписываются в в окрудающий вид, слишком большие и белые, их в парк надо и оградить заборчиком от греза подальше!

Гость||

Пообещали убрать кентавра? Ну этого не мене 3х лет ждать. Обещалкины! 21 лям коту под хвост!

Гость||

Гость писал(a):

Как разделил кентавр?
ТО НЕ КЕНТАВР,А КАКАШКА ЛГБТ.

Гость||

по большому счету там качели нафиг не нужны, закончится это все тем, что кто нибудь по пьяне с них голову разшибет и уберут их, так как как выше сказано, там горку из железобетона надо , да и ту сломают, так как уровень развития большинства на уровне одноклеточных, ибо деградация...

Гость||

Гость писал(a):

по большому счету там качели нафиг не нужны, закончится это все тем, что кто нибудь по пьяне с них голову разшибет
Интересно, если бы космические летуны убрались с качелей до фонтана, они бы молча ушли мазаться зеленкой или яжматери раздули бы скандал до небес?

Имя: Гость
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