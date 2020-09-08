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Глас народа | Пензенец предупредил о травмоопасности качелей у фонтана

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Обновленную Фонтанную площадь открыли несколько дней назад, а пензенцы не перестают отмечать недостатки. Наибольшее отторжение у горожан вызвала скульптура «кентавра», а позже жители областного центра обратили внимание на текущие от сооружения реки.

Еще одним найденным недочетом поделился неравнодушный гражданин с подписчиками группы «Черный список Пенза» социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 7 сентября.

«Новый фонтан, качельки, девчонки катаются, а все уже расшатано. Это все очень травмоопасно», - предупредил мужчина.

К посту он прикрепил видео, на котором две девушки, сидя на аттракционе, сильно раскачиваются вперед и назад. Направив камеру вверх, автор показал шатающееся крепление конструкции.

Кадры вызвали бурное обсуждение. Пользователи начали возмущаться и спорить друг с другом. Один из них заявил, что элементы предназначены для детей, а не для людей весом в 60-70 кг.

Некоторые предположили, что в поломке качелей люди виноваты сами, садясь на них по несколько человек сразу. Однако подписчица группы выразила недоумение, почему в таком случае на самом аттракционе нет информации об ограничении по весу.

Нашелся и человек, категорично выступивший против конструкций.

«Лучше бы скамейки поставили, а то набережная в качелях, так еще и тут. Все переломают», - предположил комментатор.

«Да вам бы что ни сделай, одни минусы найдете. Пенза - вечно недовольный народ», - возразил другой пользователь.

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Гость||

Для буртасов и вилки травмоопасны.

Гость||

Культуры воспитания и поведения не прививают видимо с детства в Пензе. Вот и пожинаем плоды.

Гость||

Эта, если кентавра ентого, на канаты повесить, чем не качели?

Остро по загранишнему!

Гость||

Наспех все сделали.

Конечно, качели для любого возраста и места там хватит не на одного. Иначе, какой от них толк. Просто их поставили для красоты, а не для активной эксплуатации.

Гость||

Да, все наспех, для галочки и по сумашедшим ценам.

Гость||

Гость писал(a):

Да, все наспех, для галочки и по сумашедшим ценам.
А можно про цены поподробнее? Или только по клавишам стучать?

Гость||

Можно, просто берете и узнаете из первоисточников.

Гость||

а сколько полу лошаденка для скромного бюджета встала?

Гость||

Гость писал(a):

Да, все наспех, для галочки и по сумашедшим ценам.

А можно про цены поподробнее? Или только по клавишам стучать?

По ценам всё просто. Гибнет или калечится человек,возбуждают дело и по ценам всё понятно...

Гость||

200 млн - город, 80 млн - спонсоры. 21 млн-конь и другии статуи. Вроде, так писали.

Гость||

ну и звезданется если кто по своему не недоразумению ни чего особенного

Гость||

Гость писал(a):

21 млн-конь и другии статуи
а коник то сколько?

Гость||

За эти деньги конюшню содержать можно было.

Гость||

Да кто же скажет, сколько коник. Секрет

Гость||

Качели сами понравились.Но я все таки против них!Вот смотрела как люди на них качаются,а рядом ходят дети.. не дай бог ударят по ним..Считаю,что они очень опасны в этом плане.Страшно смотреть на это.Поставьте лучше красивые скамейки. А за такими аттракционами как эти качели нужно следить и не подпускать других людей близко к ним,когда на них катаются.

Имя: Гость
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