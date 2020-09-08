Обновленную Фонтанную площадь открыли несколько дней назад, а пензенцы не перестают отмечать недостатки. Наибольшее отторжение у горожан вызвала скульптура «кентавра», а позже жители областного центра обратили внимание на текущие от сооружения реки.
Еще одним найденным недочетом поделился неравнодушный гражданин с подписчиками группы «Черный список Пенза» социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 7 сентября.
«Новый фонтан, качельки, девчонки катаются, а все уже расшатано. Это все очень травмоопасно», - предупредил мужчина.
К посту он прикрепил видео, на котором две девушки, сидя на аттракционе, сильно раскачиваются вперед и назад. Направив камеру вверх, автор показал шатающееся крепление конструкции.
Кадры вызвали бурное обсуждение. Пользователи начали возмущаться и спорить друг с другом. Один из них заявил, что элементы предназначены для детей, а не для людей весом в 60-70 кг.
Некоторые предположили, что в поломке качелей люди виноваты сами, садясь на них по несколько человек сразу. Однако подписчица группы выразила недоумение, почему в таком случае на самом аттракционе нет информации об ограничении по весу.
Нашелся и человек, категорично выступивший против конструкций.
«Лучше бы скамейки поставили, а то набережная в качелях, так еще и тут. Все переломают», - предположил комментатор.
«Да вам бы что ни сделай, одни минусы найдете. Пенза - вечно недовольный народ», - возразил другой пользователь.
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Для буртасов и вилки травмоопасны.