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Общество

Сотни пензенцев вышли на празднование Дня города

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В субботу, 5 сентября, в Пензе проходят основные мероприятия в честь Дня города. Главные улицы областного центра заполнены народом, жаждущим праздника.

Режим повышенной готовности еще не отменен и наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако практически никто из гуляющих не пользуется средствами индивидуальной защиты.

Маски можно увидеть лишь на лицах стражей порядка, которые проверяют горожан у проходов в центральную часть города.

В сквере Дениса Давыдова гостей ждет фолк-парад и «Литературный привал», которые стартовали в полдень. В 17:30 там начнется парад оркестров.

На улице Московской с 12:00 до 18:00 развернут вернисаж детских работ, на Театральной площади до вечера можно посетить гастрофест, а с 18:00 до 18:40 состоится парад колясок.

На набережной Суры до самого фейерверка, намеченного на 22:00, проходят мероприятия для молодежи - фестиваль «Сура-фест» и open-air, который начнется в 19:00.

В сквере «Копилка пословиц» пензенцев ждет фестиваль сладостей и ярмарка изделий народных умельцев, в 16:00 начнется парад национальной кухни, а в 17:00 состоится презентация национальных автономий «Пензенский хоровод».

На Фонтанной площади в с 14:00 до 20:30 - гала-концерт кавер-фестиваля. В 20:30 состоится едва ли не главное событие дня - торжественное открытие фонтана после реконструкции, после чего начнется концерт Burito.

На малой сцене у ТЦ «Пассаж» с 14:00 до 20:00 запланирован фестиваль «Пенза театральная».

Площадь имени В. И. Ленина отдана «Городу детства». В 13:00 здесь пройдет акция «В ожидании чуда», с 15:00 до 16:30 - фестиваль «Край талантов», а в 19:30 стартует фестиваль уличного кино.

На улице Чкалова, 2, с 14:00 до 18:00 волонтеры примут участие в акции по реставрации усадьбы ветеринарного врача Михалькова «Том Сойер Фест Пенза».

У ТЦ «Арбат» с 13:00 до 18:00 можно будет принять участие в интерактивном фотопроекте «Лица счастливых людей».

Кроме того, сегодня состоятся две необычные экскурсии: «История любви» (ул. К. Маркса, 2а, в 14:00 и 17:00) и «Пензенское узорочье» (сквер рядом с домом на Свердлова, 46, в 15:00).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Через 14 дней будет хороший прирост числа заболевших

Гость||

Гость писал(a):

Гость|05.09.2020 12:49|

Через 14 дней будет хороший прирост числа заболевших

это не проверишь так как вирус есть и он не пропал и заболевшие и без этого праздника есть а домыслы они и останутся домыслами.

Гость||

Народу сколько и обычно. А то прям понаписали, сотни страждущих. Хе-хе

Гость||

Гость писал(a):

Через 14 дней будет хороший прирост числа заболевших
И хорошо, быстрее все переболеют и иммунитет вырабатают

Гость||

Пир во время чумы!

Гость||

Не отменен режим повышенной готовности, растет число заболевших, но власть сгоняет народ в кучу. Сколько дней до нового карантина?

Гость||

Из полмиллиона только сотни. Вон оно реальное отношение жителей к нынешней власти

Гость||

Ух, погуляем! Через 5 дней скорые с мигалками по улицам покатятся, и останется где-то 50 заражений / сутки запас до потери контроля над очагами. Дальше либо жесткий карантин, либо военные крематории наспех за городом поставят.

Гость||

Гость писал(a):

Сколько дней до нового карантина?
а у нас еще не было карантина

Гость||

Гость писал(a):

контроля над очагами
а где у нас очаги?

Гость||

До самоизоляции пара недель примерно остается, а решатся власти на карантин лишь когда как в цивилизованной Европе мешки начнут сжигать за городом в братских могилах.

Гость||

Гостю 13:13. У нас вирус пока лишь очагами, которые тут же глушат. Как только (если) утеряют контроль, начнется как в Америке, причем очень быстро.

Гость||

Уберите дырявого кентавра с фонтанной площади,дети боятся туда одни ходить.Да и гей стягиваться на попку стали.

Гость||

Гость писал(a):

Уберите дырявого кентавра с фонтанной площади,дети боятся туда одни ходить.Да и гей стягиваться на попку стали.
Это арт-объект уж точно привлечет неадекватов, детям там делать нечего, тем более одним.

Имя: Гость
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