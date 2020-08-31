Сетевое издание|18+|Понедельник|31 авг 2020|11:11
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Глас народа | В Каменке опасные развалины снесли после жалобы в интернете

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В Каменке снесли развалины газораспределительной станции, располагавшиеся рядом с детской площадкой на улице Дружбы. Работы выполнили в течение нескольких дней после того, как один из местных жителей опубликовал жалобу на бездействие чиновников.

В воскресенье, 30 августа, в группе «Подслушано|Каменка» соцсети «ВКонтакте» выложили свежие фотографии из указанного двора. По снимкам видно, что здание снесли, стройматериалы вывезли, землю разровняли.

Участник группы поблагодарил чиновников.

«…наша просьба не осталась без ответа. Это доказывает, что администрация действительно слышит и помогает гражданам нашего города. Спасибо вам большое!» - написал интернет-пользователь.

Впрочем, в комментариях еще один участник сообщества справедливо указал, что территория осталась неблагоустроенной.

«Выглядит так, будто во дворе танковые учения проходили. Спасибо, администрация!» - сыронизировал он.

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Гость||

Да у Вас ещё Советская власть осталась,не прокляты Богом.

Имя: Гость
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