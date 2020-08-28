Сетевое издание|18+|Пятница|28 авг 2020|10:02
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Глас народа | В Каменке безопасность детей оказалась под угрозой из-за руин

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Житель Каменки обратился к местным чиновникам с просьбой обратить внимание на развалины газораспределительной станции. По мнению горожанина, они представляют реальную угрозу безопасности детей.

«Уважаемая администрация города Каменки, скажите пожалуйста, когда уберут полностью разрушенную ГРП по улице Дружбы, 9?! Страшно смотреть, как там лазят ребятишки. Не дай Бог кого-нибудь придавит плитами или остатками стен», - написал участник группы «Подслушано|Каменка» соцсети «ВКонтакте».

На приложенных к посту фото видно, что опасные развалины располагаются во дворе жилого дома, в непосредственной близости от детской площадки. В кадр также попала карусель. Как давно здание находится в таком состоянии, автор не уточнил.

«Просим вас обратить внимание и исправить проблему до того, как случится несчастный случай. Спасибо за понимание», - обратился он к представителям администрации.

В комментариях одна из пользовательниц выразила недоумение: почему обращение опубликовано в группе, куда, «как в ведро помойное, все подряд летит». Другой участник сообщества отметил: «Здесь периодически появляется дядя по общению с населением». Третий констатировал, что проблемы при этом не решаются.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

И так по всей области,руины,беспорядок и хаос.Это и есть плоды работы нынешнего губернатора.И его наглости нет предела,прёт на второй срок.

Гость||

ОДОБРЯМССС БЫЛО? ВСЁ.

Имя: Гость
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