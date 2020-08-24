В Бессоновском районе легковушка столкнулась с КамАЗом, погиб человек

24.08.2020 | 14:20

Вечером в воскресенье, 23 августа, в Бессоновском районе случилась трагедия. Смертельное ДТП унесло жизнь 37-летнего пассажира отечественной легковушки.

В 21:40 на трассе М5 «Урал» столкнулись ВАЗ-2114 с 28-летним водителем и КамАЗ с прицепом под управлением 34-летнего мужчины.

Пассажир «четырнадцатой» дождался кареты скорой помощи, но умер по дороге в больницу от полученных в результате происшествия травм.

Находившийся за рулем был госпитализирован с телесными повреждениями. По данному факту проводится проверка, пояснили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.