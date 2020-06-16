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Глас народа | Пензячка: Коронавирус можно подцепить даже в кардиологии

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В понедельник, 15 июня, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась жительница областного центра Ирина. Женщину обеспокоило то, что медучреждения города не могут гарантировать своим пациентам безопасность от коронавируса.

Она рассказала, что 12 июня ее 67-летнюю мать госпитализировали в кардиологическое отделение больницы на улице Гагарина. У пенсионерки давно проблемы с сердцем и давлением, поэтому время от времени родственница Ирины попадает в медучреждения.

Персонал отделения помог матери горожанки, ей стало лучше, но ситуация внезапно осложнилась.

«Сегодня врач сказал маме и другим пациенткам, что в отделении у них ковид, поэтому ходить можно только до туалета и обратно», - добавила Ирина.

По словам горожанки, вирус принесли те, кто был доставлен из других больниц.

«Да и далеко ходить не надо. С мамой в палате оказались две женщины, которые контактировали с теми, у кого подозревают коронавирусную инфекцию. Их привезли в 6-ю больницу, и, пока они ждали, рядом в помещении находились потенциально зараженные. А теперь эти женщины лежат рядом с привезенными из дома и соблюдавшими самоизоляцию», - пояснила Ирина.

По ее мнению, опасная инфекция пришла в кардиологическое отделение из-за того, что изначально тех, кто контактировал с зараженными, не изолировали, потому что в больнице нет так называемой чистой зоны.

«Посетителей к больным не пускают. Сами доктора ходят в противочумных костюмах, а пациентам говорят, мы, мол, вас бережем. Маме даже не сказали, что в больнице коронавирус. Несколько дней она никак не береглась вообще», - посетовала пензячка.

Ее возмутила такая ситуация. Женщина также вспомнила о своих знакомых, у которых COVID-19 подхватил пожилой родственник, легший на плановую операцию в одну из больниц.

«Теперь любая госпитализация - игра в русскую рулетку. Сами больницы стали очагами заражения COVID-19. Нет гарантии, что инфекция не передастся хронически больному человеку, для которого, возможно, станет смертельной», - написала в заключение она.

Фото pixabay.com

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Спаси и сохрани Господь всех людей!Здоровья всем!

Гость||

надо к 5-му этапу отмены переходить)

Гость||

Вот такой бардак у нас в здравоохранении, вот они тесты, вот оно лечение и народосбережение.

Гость||

Зато всякие Тюгаевы инвалидам в бесплатных таблетках отказывают.

Гость||

вирусом можно заразиться где угодно, в магазине, в поликлинике, в лифте, на улице, даже дома, если к вам придут бессимптомные родственники.

Гость||

Вы только узнали об этом ?!Игра в рулетку будут и детсады, и школы.Конечно персонал выполнит всё, что нужно.Но риск всегда есть и вы ничего не докажете !

Гость||

А сколько же она времени там лежала? Если инкубационный период 14 дней. Может, поступила туда уже зараженная

Гость||

Пофигистов много, к сожилению и среди врачей...

Гость||

А медикам костюмы выдают защитные,и говорят одевать их только на случай проверки. О какой безопасности может идти речь?

Гость||

Стационары всегда были источником различных инфекций, потому что здоровые в них не лежат. А ещё больничные заразы устойчивы к действию лекарств. Поэтому там, где грамотные эпидемиологи, больные сидят по палатам и нигде не шастают, чтобы инфекциями не обмениваться.

Гость||

Больница это общественное место, как магазин итд.Нужно соблюдать правила гигиены

Гость||

А как бы её мама береглась,если бы знала что в больнице ковид?лежала бы в противогазе?,сейчас лучше дома переболеть, в больницах всегда и когда грипп и орви,пол больницы болеет тем более пожилой человек,вызвали бы скорую,сделали бы укол,уж если приспичило ,прокапали бы на дому,знают же какое сейчас время

Гость||

Поэтому на период эпидемии и должны были медиков всех больниц и поликлиник хотя бы респираторами и очками обеспечить. Чтобы снизить заражение персонала и от него же других больных .Так нет - устроили рассадник во всех больницах. И время было подготовится, все как обычно .

Имя: Гость
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