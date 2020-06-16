16.06.2020 | 11:23

В понедельник, 15 июня, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась жительница областного центра Ирина. Женщину обеспокоило то, что медучреждения города не могут гарантировать своим пациентам безопасность от коронавируса.

Она рассказала, что 12 июня ее 67-летнюю мать госпитализировали в кардиологическое отделение больницы на улице Гагарина. У пенсионерки давно проблемы с сердцем и давлением, поэтому время от времени родственница Ирины попадает в медучреждения.

Персонал отделения помог матери горожанки, ей стало лучше, но ситуация внезапно осложнилась.

«Сегодня врач сказал маме и другим пациенткам, что в отделении у них ковид, поэтому ходить можно только до туалета и обратно», - добавила Ирина.

По словам горожанки, вирус принесли те, кто был доставлен из других больниц.

«Да и далеко ходить не надо. С мамой в палате оказались две женщины, которые контактировали с теми, у кого подозревают коронавирусную инфекцию. Их привезли в 6-ю больницу, и, пока они ждали, рядом в помещении находились потенциально зараженные. А теперь эти женщины лежат рядом с привезенными из дома и соблюдавшими самоизоляцию», - пояснила Ирина.

По ее мнению, опасная инфекция пришла в кардиологическое отделение из-за того, что изначально тех, кто контактировал с зараженными, не изолировали, потому что в больнице нет так называемой чистой зоны.

«Посетителей к больным не пускают. Сами доктора ходят в противочумных костюмах, а пациентам говорят, мы, мол, вас бережем. Маме даже не сказали, что в больнице коронавирус. Несколько дней она никак не береглась вообще», - посетовала пензячка.

Ее возмутила такая ситуация. Женщина также вспомнила о своих знакомых, у которых COVID-19 подхватил пожилой родственник, легший на плановую операцию в одну из больниц.

«Теперь любая госпитализация - игра в русскую рулетку. Сами больницы стали очагами заражения COVID-19. Нет гарантии, что инфекция не передастся хронически больному человеку, для которого, возможно, станет смертельной», - написала в заключение она.

Фото pixabay.com