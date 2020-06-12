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Глас народа | Пензенец о «Леруа Мерлен»: Толпы покупателей и неработающие кассы

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В четверг, 11 июня, в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru поступила жалоба от жителя областного центра, которому пришлось столкнуться с неразберихой в крупном магазине «Леруа Мерлен» на проспекте Строителей.

«Вечер, 20:30... Работает 5 касс из 20 возможных, очереди не помещаются в проходе, в каждой - по 20 человек, экспресс-кассы не работают... И вот ты стоишь с ведром краски и заражаешься», - описал ситуацию мужчина.

По мнению пензенца, если уж магазину разрешено работать в условиях пандемии коронавируса, то делать это нужно с соблюдением всех правил и норм. Допускать же скопление покупателей - при имеющейся возможности развести потоки и быстро всех обслужить - вообще нельзя.

11 июня стало известно, что режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 21-го числа включительно. Регион по-прежнему остается на первом этапе снятия ограничений.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Новость сообщил — Навальный
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Гость||

Ну если дистанция соблюдается, то все ок. Там вентиляция отличная.

Гость||

Все кассы не работают, т.к. две кассы рядом открывать нельзя, т.к. между спинами покупателей будем менее 1,5 м.

Гость||

Привыкли у нас ко всему подходить формально. Видимость создают везде и во всем.

Гость||

Если ты видешь, что толпень народу на кассах, что же ты прешься туда за краской?

Гость||

В маршрутках на 2 квадратных метра почти по 30 человек.

Гость||

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Имя: Гость
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