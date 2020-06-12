12.06.2020 | 13:32

В четверг, 11 июня, в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru поступила жалоба от жителя областного центра, которому пришлось столкнуться с неразберихой в крупном магазине «Леруа Мерлен» на проспекте Строителей.

«Вечер, 20:30... Работает 5 касс из 20 возможных, очереди не помещаются в проходе, в каждой - по 20 человек, экспресс-кассы не работают... И вот ты стоишь с ведром краски и заражаешься», - описал ситуацию мужчина.

По мнению пензенца, если уж магазину разрешено работать в условиях пандемии коронавируса, то делать это нужно с соблюдением всех правил и норм. Допускать же скопление покупателей - при имеющейся возможности развести потоки и быстро всех обслужить - вообще нельзя.

11 июня стало известно, что режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 21-го числа включительно. Регион по-прежнему остается на первом этапе снятия ограничений.