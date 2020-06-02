02.06.2020 | 12:09

Пензячку Марию К. возмутили постоянные пробки в микрорайоне Терновка. В настоящее время там ремонтируют дорожное полотно.

«Который день пробки, люди стоят по часу», - написала женщина в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 2 июня, проиллюстрировав свой пост снимком автомобильного затора.

Проезду транспорта мешают дорожные работы.

«Вторую неделю одну дырку на мосту никак заклеить не могут. Ну неужели нельзя заниматься этим после часа пик? Какая жизненная необходимость латать ямы с восьми утра, создавая тем самым аварийные ситуации на дороге?» - пожаловалась Мария, призвав городские власти обратить внимание на происходящее.

Оставившая сообщение под постом горожанка возразила автору:

«Зато сколько вони будет, когда кто-то в эту дырку в час пик попадет колесом и встанет все вообще из-за этого. Делают - плохо, не делают - тоже ничего хорошего. Странный народ», - заключила женщина.

В ответ комментаторы предложили приступать к дорожным работам после 9:00, когда большинство пензенцев уже добрались до работы.

«Если кто помнит, как лидер однажды полгорода в заторы поставил, начав ремонт Бауманского путепровода в 16:00. Никого не наказали. Стрела - асфальт сняли и бросили. Мост на Луначарского тоже наполовину разрыт. Циолковского - там вообще как после бомбежки. Зато бордюры новые везде воткнули. Может, кто-то все-таки ответит за такое отношение к жителям? Это вопрос к властям», - резюмировал прокомментировавший пост пензенец.

Сообщения об утренней пробке на улице Терновского по направлению в центр города появляются в пензенских пабликах уже в течение нескольких дней. Не стало исключением и 2 июня.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:30, движение было затруднено на участке от улицы Терешковой почти до Терновского моста. Кроме того, автомобили не могли проехать по Сухумской, Мясницкой и Ростовской.

Фото Марии К., vk.com/penza_live.