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Общество

Ремонт дороги спровоцировал автомобильный затор в Терновке

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Утром во вторник, 2 июня, в южной части Пензы образовался автомобильный затор. Его спровоцировали ремонтные работы, которые проводят в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Терновка стоит. Дорожники в самый час пик на работе. У них работа, на остальных нас (плевать. - Прим. ред.)», - пожаловался один из интернет-пользователей в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте».

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:30, движение затруднено на участке от улицы Терешковой почти до Терновского моста. Кроме того, автомобили не могут проехать по Сухумской, Мясницкой и Ростовской. Средняя скорость на перечисленных улицах составляет 3 км/ч.

Отметим: пробка на выезде из микрорайона собирается второе утро подряд.

По данным пресс-службы мэрии, 1 июня дорожники приводили в нормативное состояние люки колодцев и проводили фрезерование старого асфальтобетонного покрытия на улице Терновского. Кроме того, работы велись еще на девяти объектах улично-дорожной сети города.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Утром во вторник, 2 июня в южной части Пензы образовался автомобильный затор
Надо было объявить режим повышенной самоизоляции и привлечь нарушителей к административной ответственности!!! Скока бабла мимо кассы! Премию не нашто выписать,блин.

Гость||

Гость писал(a):

Премию не нашто выписать,блин.
Осваивай деньги на строительство дорог, поле не паханное.

Гость||

Чинуши просто рехнулись! Мэрин! Проснись! В Терновке и на 40 Лет Октября ремонт дороги. На одном направлении два ремонта. Вечером жду повторения пробки в обратном направлении.

Гость||

да эти говнюки полгорода разбомбили, такие пробки везде, бордюры укладывают, надо же что-то пилить в отсутствии общественного транспрта и других жирных сфер

Гость||

Гость писал(a):

в отсутствии общественного транспрта
Это точно!

Гость||

Гость писал(a):

Вечером жду повторения пробки в обратном направлении.
Ну прошлопятничный вечер вряд ли переплюнут

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Его спровоцировали ремонтные работы
а их нельзя проводить после 9-00 когда все уедут на работу?

Имя: Гость
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