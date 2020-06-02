Ремонт дороги спровоцировал автомобильный затор в Терновке

Утром во вторник, 2 июня, в южной части Пензы образовался автомобильный затор. Его спровоцировали ремонтные работы, которые проводят в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«Терновка стоит. Дорожники в самый час пик на работе. У них работа, на остальных нас (плевать. - Прим. ред.)», - пожаловался один из интернет-пользователей в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте».
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:30, движение затруднено на участке от улицы Терешковой почти до Терновского моста. Кроме того, автомобили не могут проехать по Сухумской, Мясницкой и Ростовской. Средняя скорость на перечисленных улицах составляет 3 км/ч.
Отметим: пробка на выезде из микрорайона собирается второе утро подряд.
По данным пресс-службы мэрии, 1 июня дорожники приводили в нормативное состояние люки колодцев и проводили фрезерование старого асфальтобетонного покрытия на улице Терновского. Кроме того, работы велись еще на девяти объектах улично-дорожной сети города.
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penzainform.ru писал(a):Надо было объявить режим повышенной самоизоляции и привлечь нарушителей к административной ответственности!!! Скока бабла мимо кассы! Премию не нашто выписать,блин.