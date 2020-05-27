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Глас народа | Жительница Зари рассказала о соседке, вбившей в дорогу железные штыри

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В среду, 27 мая, в редакцию портала PenzaInform.ru поступило сообщение от жительницы пензенского микрорайона Заря. Девушка живет в доме № 4 в 1-м проезде Новоселов. Она рассказала о неприятной ситуации, которую создала для обитателей окрестных домов местная пенсионерка, перегородившая дорогу.

Свое письмо она сопроводила фотографиями.

«Мой дом расположен на склоне. От него можно выехать только вверх. Туда ведут две неасфальтированные дороги. В дождь одна из них становится непроезжей, но по второй выбраться реально.

Соседке, жительнице дома № 1 в 2-м Малоэтажном проезде, не нравится, что машины едут по дороге рядом с ее домом. Она решила проблему радикально: вбила железные прутья на расстоянии 10 метров от своего участка прямо на дороге», - пояснила ситуацию пензячка.

Она утверждает, что пенсионерка конфликтует и с другими соседями. Разговаривать с ней очень сложно: пожилая женщина сразу срывается на крик и не внемлет никаким доводам оппонентов.

«Страшно к ней подходить. У нее нет забора перед домом, и она не собирается его ставить. Зато территорию, которая ей не принадлежит, она додумалась огородить штырями», - пожаловалась жительница Зари.

По словам девушки, в сумерках или темноте эти прутья вообще не видно, поэтому едущая по дороге машина может получить серьезные повреждения. А случись беда, путь автомобилям скорой помощи или пожарной технике будет перекрыт.

«Не могу утверждать наверняка, но, по-моему, такое самоуправство может расцениваться как захват муниципальной земли», - завершила девушка свой рассказ.

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Гость||

Настроили крутых коттеджей, а дорогу забыли проложить, надеются на бюджет чтоль. А прутья железные 5 минут выдернуть и на чермет, не гоже им стоять в чистом поле:)

Гость||

Баааа какая странная женщина, была подобная ситуация , нам потом мстить начали, в итоге ,когда соседям штраф выписали, с такими соседями надо все по закону решать, по-другому они не понимают

Гость||

В прокуратуру пишите все решат. Пускай ей по полной выпишут. Ибо нефиг. Цаца какая

Гость||

Нечего ездить на машинах по ее придомовой территории!

Гость||

Пускай выкупает дорогу,если ее так бесят машины. Раздражают такие люди,которые считают себя царями и не дают жить другим. Напишите на неё в администрацию и все вопрос решён.

Гость||

Хорошая зеленая лужайка. Сейчас местная шантрапа размесит ее своими колесницами и превратит в гавно.

Гость||

Гость писал(a):

Пускай выкупает дорогу
на фото дороги нет. Просто все едут через лужайку к дому тетки. Они всю дорогу размесили машинами, точнее не дорогу а ту хню по которой ездят. Дороги то там нет. Так вот размесили а теперь проехать не могут и хотят мимо теткиного дома ездить. Размесят грунт у ее дома, будут вокруг ездить или еще где нибудь и не остановятся, пока все в округе в гавно не превратят.

Скиньтесь уже, жлобы, кому дорога нужна, и купите щебенки. Отсыпьте себе дорогу то. Вам не надоело жить как свиньям ?

Имя: Гость
Комментарий:

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