27.05.2020 | 15:45

В среду, 27 мая, в редакцию портала PenzaInform.ru поступило сообщение от жительницы пензенского микрорайона Заря. Девушка живет в доме № 4 в 1-м проезде Новоселов. Она рассказала о неприятной ситуации, которую создала для обитателей окрестных домов местная пенсионерка, перегородившая дорогу.

Свое письмо она сопроводила фотографиями.

«Мой дом расположен на склоне. От него можно выехать только вверх. Туда ведут две неасфальтированные дороги. В дождь одна из них становится непроезжей, но по второй выбраться реально.

Соседке, жительнице дома № 1 в 2-м Малоэтажном проезде, не нравится, что машины едут по дороге рядом с ее домом. Она решила проблему радикально: вбила железные прутья на расстоянии 10 метров от своего участка прямо на дороге», - пояснила ситуацию пензячка.

Она утверждает, что пенсионерка конфликтует и с другими соседями. Разговаривать с ней очень сложно: пожилая женщина сразу срывается на крик и не внемлет никаким доводам оппонентов.

«Страшно к ней подходить. У нее нет забора перед домом, и она не собирается его ставить. Зато территорию, которая ей не принадлежит, она додумалась огородить штырями», - пожаловалась жительница Зари.

По словам девушки, в сумерках или темноте эти прутья вообще не видно, поэтому едущая по дороге машина может получить серьезные повреждения. А случись беда, путь автомобилям скорой помощи или пожарной технике будет перекрыт.

«Не могу утверждать наверняка, но, по-моему, такое самоуправство может расцениваться как захват муниципальной земли», - завершила девушка свой рассказ.