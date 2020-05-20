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Глас народа | Во дворе на пр. Строителей положили асфальт с «проплешинами»

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Во вторник, 19 мая, в рубрику «Глас народа» обратилась жительница Арбекова Ольга, которой не понравился ремонт внутридворовой дороги.

«МУП «Жилье-11» положил асфальт по адресу проспект Строителей, 76», - написала женщина, прикрепив к сообщению несколько фотографий.

На кадрах видно небрежно уложенный слой дорожного покрытия с так называемыми проплешинами, в местах которых образовались лужи.

Закончены работы или специалисты еще вернутся, неизвестно. Местные жители пока пребывают в шоке от такого благоустройства.

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Гость||

Это подсыпали крошкой, а не асфальт.

Гость||

Враги внедрились и вредит и вредят за печеньку-вареньку

Гость||

А что, во дворах есть асфальт в Пензе ? То что положили несколько лет назад на Глазунова 4, это не асфальт, а гудроно-песочная смесь. Которую уже семь раз перекопали под нужды тепло-водоорганизаций.

Гость||

да там по бумагам новая асфальтированная дорога с бордюрами))))))

Гость||

Ай-ай-ай, и бордюрчики уже попортили! срочно нужны новые бордюры!)

Гость||

И с ливневой канализацией с чугунными решетками?

Гость||

Плешивый асфальт))

Гость||

Асфальт плешивый,у власти тоже плешивый.

Гость||

Это не асфальт, а отработка снятый старый асфальт грязь:)

Гость||

Хороший асфальт только в Спутнике. В остальной Пензе только плохой. ну правда есть хороший еще в Новых Садах.

Гость||

В ЖК «8 Марта» изумительный асфальт. Самый лучший

Имя: Гость
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