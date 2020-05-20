20.05.2020 | 12:51

Во вторник, 19 мая, в рубрику «Глас народа» обратилась жительница Арбекова Ольга, которой не понравился ремонт внутридворовой дороги.

«МУП «Жилье-11» положил асфальт по адресу проспект Строителей, 76», - написала женщина, прикрепив к сообщению несколько фотографий.

На кадрах видно небрежно уложенный слой дорожного покрытия с так называемыми проплешинами, в местах которых образовались лужи.

Закончены работы или специалисты еще вернутся, неизвестно. Местные жители пока пребывают в шоке от такого благоустройства.