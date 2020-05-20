Во вторник, 19 мая, в рубрику «Глас народа» обратилась жительница Арбекова Ольга, которой не понравился ремонт внутридворовой дороги.
«МУП «Жилье-11» положил асфальт по адресу проспект Строителей, 76», - написала женщина, прикрепив к сообщению несколько фотографий.
На кадрах видно небрежно уложенный слой дорожного покрытия с так называемыми проплешинами, в местах которых образовались лужи.
Закончены работы или специалисты еще вернутся, неизвестно. Местные жители пока пребывают в шоке от такого благоустройства.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Это подсыпали крошкой, а не асфальт.