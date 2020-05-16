16.05.2020 | 13:21

В субботу, 13 мая, подписчик портала PenzaInform.ru в социальной сети Instagram прислал видеозапись коммунальной аварии.

На кадрах видно, что из трубы, проходящей над землей, хлещет горячая вода. Она затопила близлежащие газоны и подбирается к асфальтовой пешеходной дорожке.

«Вот такое ЧП случилось возле 13-й гимназии - прорвало трубу горячей воды. Вот что у нас здесь происходит. Приезжайте, пожалуйста, устраните проблему!» - просит пензенец.

Многопрофильная гимназия № 13 находится по адресу: ул. Ладожская, 41. Водопровод проходит вдоль забора учебного заведения.

28 апреля неподалеку от этого места, у дома № 27 на Ладожской, также произошел прорыв трубы с горячей водой. Напор был таким сильным, что длина горизонтальной струи достигала нескольких десятков метров, а конца ее даже не было видно - все заволокло паром.