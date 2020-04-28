Сетевое издание|18+|Вторник|28 апр 2020|12:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |

Глас народа | На Ладожской улице из трубы бьет мощнейшая струя горячей воды

Печать

Во вторник, 28 октября, на Ладожской улице в Пензе произошла коммунальная авария. Видео с места событий прислала в редакцию портала PenzaInform.ru очевидица.

«Около дома 27 по ул. Ладожской прорвало трубу отопления», - написала она.

На кадрах видно, что из проходящей над землей трубы с огромной силой бьет горячая вода. Длина горизонтальной струи достигает нескольких десятков метров, а конца ее даже не видно - все заволокло паром.

Стоящему рядом с порывом автомобилю «Лада-Калина» невероятно повезло: если бы он находился чуть дальше, удар воды наверняка изуродовал бы его.

В единой дежурно-диспетчерской службе города пояснили, что у дома № 29 на улице Ладожской (был назван именно этот номер дома) произошла утечка. Аварийная бригада выехала на ее ликвидацию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Ну и что, зато Иван танк завел.

Гость||

Вот забава для местных ребятишек!

Гость||

Прорыв?

Гость||

Хорошо что не в окна, был бы кто рядом и все, сварился бы.

Гость||

Можно машину помыть

Гость||

Вот почему нет горячей вода в Арбеково.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте