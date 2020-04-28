Во вторник, 28 октября, на Ладожской улице в Пензе произошла коммунальная авария. Видео с места событий прислала в редакцию портала PenzaInform.ru очевидица.
«Около дома 27 по ул. Ладожской прорвало трубу отопления», - написала она.
На кадрах видно, что из проходящей над землей трубы с огромной силой бьет горячая вода. Длина горизонтальной струи достигает нескольких десятков метров, а конца ее даже не видно - все заволокло паром.
Стоящему рядом с порывом автомобилю «Лада-Калина» невероятно повезло: если бы он находился чуть дальше, удар воды наверняка изуродовал бы его.
В единой дежурно-диспетчерской службе города пояснили, что у дома № 29 на улице Ладожской (был назван именно этот номер дома) произошла утечка. Аварийная бригада выехала на ее ликвидацию.
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Ну и что, зато Иван танк завел.